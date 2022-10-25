В столице прошли соревнования по байге с призовым фондом в 17 млн тенге

В Астане в честь Дня Республики открыли новый конно-оздоровительный комплекс "Аргымак". Здесь жители столицы смогут заниматься конными видами спорта, а дети с особыми потребностями – пройти иппотерапию, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В Национально-культурном комплексе "Этноауыл" сегодня было многолюдно. Астанчане и гости столицы пришли сюда, чтобы посмотреть открытие нового конно-оздоровительного комплекса "Аргымак", а также полюбоваться скачками и поболеть за команды по байге и конкуру.
Фото: Жангожин Адилет
В честь открытия комплекса "Аргымак" провели соревнования по национальному виду конного спорта байге в двух дистанциях – 14 и 20 км с призовым фондом в 17 млн тенге, и олимпийским видам – конкур в трех номинациях: "Открытый класс", "Молодые лошади гандикап" и "Дети". Общий призовой фонд этих соревнований составил около 7 млн тенге.
Фото: Адилет Жангожин
Организаторами мероприятия выступили Федерация национальных и олимпийских видов конного спорта Астаны и столичное управление физической культуры и спорта.
Фото: Адилет Жангожин
Так, по словам государственного тренера по олимпийским видам конного спорта Аманжола Хасенова, в конкуре участвовали четыре команды из Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областей и Астаны.
Фото: Адилет Жангожин
В этом виде конного спорта побеждает тот, кто сможет преодолеть несколько препятствий определенной высоты за определенное время.
Фото: Адилет Жангожин
Судьи обращают внимание на скорость и чистоту прохождения маршрута. За каждый сбитый барьер насчитываются штрафные секунды.
Фото: Адилет Жангожин
В итоге третье и второе место в категории "Дети" заняли Лаура Алдабергенова со скакуном по кличке Курен и Дарина Дуржубаева со скакуном по кличке Гайсак. Первое место заняла Амира Кабжанова со скакуном по кличке Шах.
Фото: Адилет Жангожин
В категории "Молодые лошади" первое место занял Азамат Заменив со скакуном по кличке Ред Ривер, а второе и третье место – Олег Соколенко и Виктория Котина со скакунами по кличке "Маригольд" и "Сайгон".
В категории "Открытый класс" призовые места распределились следующим образом:
1-е место занял Ержан Магжаев со скакуном по кличке "Джафар";
2-е место – Олег Соколенко со скакуном по кличке "Курен";
3-е место – Ника Сим со скакуном по кличке "Каприя".
Победители получили по 1 млн тенге. Что примечательно, победителями стали спортсмены из Астаны.
Фото: Адилет Жангожин
Также в этот день провели иппотерапию для особенных детей.
Фото: Адилет Жангожин
Есть социальная служба – там будут решать, кто, как долго будет заниматься иппотерапией и на каких условиях. Думаю, все будет спонсировать акимат. Но хочу отметить, что это очень полезно для особенных детей, эффект ощущается очень быстро. Аманжол Хасенов
К слову, не обошлось и без показательных выступлений спортсменов. Они продемонстрировали зрителям свою ловкость и тандем с лошадьми.
Фото: Адилет Жангожин
Были проведены и национальные игры.
Фото: Адилет Жангожин