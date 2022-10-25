В столице прошли соревнования по байге с призовым фондом в 17 млн тенге

В Астане в честь Дня Республики открыли новый конно-оздоровительный комплекс "Аргымак". Здесь жители столицы смогут заниматься конными видами спорта, а дети с особыми потребностями – пройти иппотерапию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Национально-культурном комплексе "Этноауыл" сегодня было многолюдно. Астанчане и гости столицы пришли сюда, чтобы посмотреть открытие нового конно-оздоровительного комплекса "Аргымак", а также полюбоваться скачками и поболеть за команды по байге и конкуру.

Фото: Жангожин Адилет

В честь открытия комплекса "Аргымак" провели соревнования по национальному виду конного спорта байге в двух дистанциях – 14 и 20 км с призовым фондом в 17 млн тенге, и олимпийским видам – конкур в трех номинациях: "Открытый класс", "Молодые лошади гандикап" и "Дети". Общий призовой фонд этих соревнований составил около 7 млн тенге.

Фото: Адилет Жангожин

Организаторами мероприятия выступили Федерация национальных и олимпийских видов конного спорта Астаны и столичное управление физической культуры и спорта.

Фото: Адилет Жангожин

Так, по словам государственного тренера по олимпийским видам конного спорта Аманжола Хасенова, в конкуре участвовали четыре команды из Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областей и Астаны.

Фото: Адилет Жангожин

В этом виде конного спорта побеждает тот, кто сможет преодолеть несколько препятствий определенной высоты за определенное время.

Фото: Адилет Жангожин

Судьи обращают внимание на скорость и чистоту прохождения маршрута. За каждый сбитый барьер насчитываются штрафные секунды.

Фото: Адилет Жангожин

В итоге третье и второе место в категории "Дети" заняли Лаура Алдабергенова со скакуном по кличке Курен и Дарина Дуржубаева со скакуном по кличке Гайсак. Первое место заняла Амира Кабжанова со скакуном по кличке Шах.

Фото: Адилет Жангожин

В категории "Молодые лошади" первое место занял Азамат Заменив со скакуном по кличке Ред Ривер, а второе и третье место – Олег Соколенко и Виктория Котина со скакунами по кличке "Маригольд" и "Сайгон".

В категории "Открытый класс" призовые места распределились следующим образом:

1-е место занял Ержан Магжаев со скакуном по кличке "Джафар";

2-е место – Олег Соколенко со скакуном по кличке "Курен";

3-е место – Ника Сим со скакуном по кличке "Каприя".

Победители получили по 1 млн тенге. Что примечательно, победителями стали спортсмены из Астаны.

Фото: Адилет Жангожин

Также в этот день провели иппотерапию для особенных детей.

Фото: Адилет Жангожин

Есть социальная служба – там будут решать, кто, как долго будет заниматься иппотерапией и на каких условиях. Думаю, все будет спонсировать акимат. Но хочу отметить, что это очень полезно для особенных детей, эффект ощущается очень быстро. Аманжол Хасенов

К слову, не обошлось и без показательных выступлений спортсменов. Они продемонстрировали зрителям свою ловкость и тандем с лошадьми.

Фото: Адилет Жангожин

Были проведены и национальные игры.