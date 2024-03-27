Конный спорт и иппотерапия станут доступнее для жителей Астаны

Услуги конно-спортивного оздоровительного комплекса "Аргымак" оцифровали в Астане. Теперь жители города смогут записаться на занятия по олимпийским и национальным конным видам спорта, а также на иппотерапию онлайн, сообщает корреспондент Zakon.kz.

И.о заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Азамат Агзамов сообщил, что программа цифровизации конно-спортивного комплекса "Аргымак" реализуется при поддержке столичного акимата, совместно с управлением цифровизации.





Фото: пресс-служба управления физической культуры и спорта

"Мы подготовили специальную платформу. Она заработает с 1 апреля, сегодня прошла презентация и запуск в пилотном режиме. А с 1 апреля жители города смогут записываться на услуги комплекса в онлайн-режиме. Как вы знаете, у каждого ребенка есть работа по записи данных, постановке в очередь и так далее по реабилитации с помощью иппотерапии. Как известно, это занимает определенное время. В этой связи и, что самое главное, для удобства жителей и гостей столицы мы нацелены на цифровизацию. В дальнейшем конно-спортивно оздоровительный комплекс "Аргымак" будет работать по четырем направлениям", – добавил он.

Руководитель конно-спортивного оздоровительного комплекса "Аргымак" Аманжол Хасенов отметил, что желающие могут использовать эту платформу для заказа следующих видов услуг:

реабилитация методом иппотерапии (конное лечебное оздоровление);

пробный урок по верховой езде (с тренером);

профессиональные тренировки по конному спорту;

обучение верховой езде с тренером;

приобщение детей и подростков к олимпийскому и национальному конному спорту;

индивидуальная и групповая верховая езда;

аренда мест для лошадей.





Фото: пресс-служба управления физической культуры и спорта

"Иппотерапия – это метод реабилитации посредством использования лошади. Уникальность иппотерапии заключается в том, что она оказывает не только биомеханическое действие на тело человека, но и биохимическое воздействие на психо-эмоциональную сферу, тем самым укрепляя и оздоравливая ее. Что касается конного спорта – оно включает в себя обучение детей и взрослых верховой езде с помощью обученных лошадей, организацию и проведение спортивных мероприятий различного уровня", – добавил он.

Он рассказал, как можно будет записаться на получение той или иной услуги.

"Услугополучатель предварительно может заказать выбранные им виды деятельности и в течение трех рабочих дней получить ответ от конно-спортивного оздоровительного комплекса "Аргымак". Ответ будет направлен ему в виде короткого сообщения на мобильный телефон, либо в виде сообщения на электронную почту. Эта платформа, с одной стороны, удобна для жителей, а с другой стороны, процесс обслуживания выглядит прозрачным, то есть обеспечивает отсутствие антикоррупционного состава", – отметил Аманжол Хасенов.

Данные тех детей, которые уже занимаются в комплексе, вносятся сотрудниками.

Помимо онлайн-заказа, прием будет продолжаться и в сложившейся форме: услугополучатель, который по разным причинам не может заказать онлайн-услугу, сможет прийти в здание конно-спортивного оздоровительного комплекса "Аргымак" по адресу: Астана, Каркаралинское шоссе, №1 и заказать его на месте.



Напомним, что конно-спортивный оздоровительный комплекс "Аргымак" официально открылся 25 октября 2022 года, но на полную мощность начал работать летом 2023 года. Сейчас здесь занимаются порядка 67-68 детей.

8 марта в Астане состоялось открытое первенство по конному спорту среди девушек.

