Как встретили День Республики жители Конаева

Празднование Дня Республики в городе Конаеве началось с сельскохозяйственной ярмарки. Аграрии районов доставили в областной центр свыше 140 тонн продукции, сообщает Zakon.kz.

Жители Конаева могли закупиться необходимыми продуктами по приемлемым ценам. Это мясо, молоко, рыба, масло и мед, овощи и многое другое.

К примеру, цены на баранину составляли 2200 тенге за килограмм, конину – 2500 тенге, творог домашний – 700 тенге, сметану – 900 тенге, картофель – 120 тенге, лук – 95 тенге.

Особенно многолюдно было возле прилавка из Балхашского района, где продавали свежую и вкусную рыбу. Большим спросом пользовались яблоки из Енбекшиказахского района.

По словам жительницы города, Алии Ешмухамбетовой, сегодняшняя ярмарка стала началом праздника Дня Республики.

Фото: пресс-служба акимата города Конаева

От всей души хочу поздравить всех казахстанцев с таким замечательным праздником. На ярмарке очень разнообразная продукция, а цены удивляют. Намного дешевле, чем в магазинах. Кроме того, все сопровождается музыкой, праздничной атмосферой, что придает отличное настроение. Айнур Ешмухамбетова

В городе повсеместно проходил и легкоатлетический марафон, собравший 500 сторонников здорового образа жизни.

В забеге приняли участие жители областного центра разного возраста. Самому младшему из участников соревнований исполнилось семь лет, самому старшему – 63 года.

В этот день каждый из них пришел с патриотическим настроением и зарядом на победу. По словам участников, в знаменательный праздник для страны для них честь соревноваться.

Младшие участники пробежали 2 км, а старшие 3 км.

Хочу поздравить всех с Днем Республики! Сегодня у нас прошел марафон, и мы видим, что жители Конаева в очень хорошей физической форме. Спорт – залог здоровья. Поэтому в этот праздник особое внимание было уделено спорту. Руководитель областного управления спорта Нурбакыт Тенизбаев

Победители и призеры в каждой возрастной категории были награждены грамотами соответствующих степеней и памятными призами.

Запомнилось жителям Конаева и представление этнокультурного центра "Топжарган", обновившее мировой рекорд.

Беркут, управляемый руководителем центра Габитом Бердыбаевичем, пролетел с флагом страны над крышей акимата.

Длина флага – 1,5 м. Птица поднялась на высоту 18 м и вместе с флагом преодолела дистанцию 130 м.

Это событие было торжественно зафиксировано в Книге рекордов Казахстана.

Продолжилось все праздничным концертом, где выступали звезды отечественной эстрады, в числе которых Бахыт Шадаева, Мухтар Ханзада, Нурлан Еспанов, Асхат Таргын, Нурмухаммет Жакып.