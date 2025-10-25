500 тонн вкусной продукции: Акмолинская область завершила сезон столичных ярмарок

В Астане в честь празднования Дня Республики прошла масштабная сельскохозяйственная ярмарка, на которой Акмолинская область представила около 500 тонн продукции – от муки и мяса до эксклюзивных фермерских деликатесов, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие стало завершающим аккордом сезона ярмарок и символом богатого урожая региона, где сельское хозяйство традиционно является одной из ключевых отраслей экономики, передает региональное управление внутренней политики.

Ярмарка объединила около 130 предприятий и хозяйств области, заполнив павильоны многообразием акмолинских товаров. Жители и гости столицы смогли приобрести более 50 наименований продукции по ценам, ниже рыночных на 10-15 процентов: мясные и колбасные изделия, молочные продукты, рыбу, муку, овощи, картофель, яйца, а также саженцы плодовых деревьев, кустарники и дрова.

Фото: УВП Акмолинской области

Акмолинская область традиционно занимает особое место в обеспечении продовольственной безопасности страны. Глава государства неоднократно подчеркивал роль региона как основного поставщика сельхозпродукции в Астану. Сегодня акмолинские производители ежедневно обеспечивают столицу значительными объемами продовольствия, подтверждая статус региона как надежного партнера в формировании продовольственного пояса столицы.

Фото: УВП Акмолинской области

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Дулата Сердали, проведение таких ярмарок имеет не только социальное, но и стратегическое значение.

Фото: УВП Акмолинской области

"Сегодня акмолинские товаропроизводители привезли порядка 500 тонн сельскохозяйственной продукции. Из них 150 тонн – мясные и колбасные изделия, около 30 тонн – молочные продукты, 150 тонн картофеля и 30 тонн овощей. Наша область славится своей вкусной и качественной продукцией. Многие знают такие предприятия, как ТОО "Агрофирма Родина", "Гормолзавод", мясоперерабатывающий комплекс "Бижан", ТОО "Milk Project" – их продукция пользуется высоким спросом в столице. Эта ярмарка завершает сезон, и мы хотим, чтобы жители Астаны ощутили гостеприимство и богатство Акмолинской земли", – отметил Сердали.

Особое внимание на ярмарке привлекли крафтовые сыры из Бурабайского района. Предпринимательница Эльвира Мукашева представила свой авторский сыр "Қымызхан", завоевавший золотую медаль на международном конкурсе во Франции среди 16 стран.

Фото: РСК Акмолинской области

"В этом году мы участвовали в международном конкурсе сыроделов и завоевали золото. Наш "Қымызхан" получил 100 баллов из 100. Весь сыр я изготавливаю сама, многие рецепты авторские. Это признание – большая гордость для нас", – рассказала она.

Свое место на ярмарке заняли и фермеры из Ерейментауского района. Свою продукцию представила Дидар Алдибекова, предпринимательница с многолетним опытом, для которой участие в подобных мероприятиях – возможность не только продать продукцию, но и рассказать о сельском труде, передающемся из поколения в поколение. На стенде ее хозяйства большой интерес вызвали свежие молочные продукты и мясные полуфабрикаты, которые посетители разбирали буквально за первые часы.

"Мы сами производим молочную продукцию и мясо. Участие в ярмарке – отличная возможность заявить о себе, наладить новые связи и показать, как развивается сельский бизнес. Продукцию разбирают быстро – значит, мы двигаемся в правильном направлении", –говорит она.

По словам участников, такие ярмарки не только способствуют развитию малого и среднего бизнеса на селе, но и позволяют укрепить доверие между производителем и потребителем, создавая прямую связь между фермерами и жителями столицы.

Ярмарка сопровождалась концертной программой с участием творческих коллективов районов и городов Акмолинской области. Песни, танцы и улыбки создавали атмосферу настоящего народного праздника. Горожане фотографировались у стендов, пробовали свежие продукты и с интересом расспрашивали производителей о технологиях и традициях приготовления.

Жительница столицы Гульмира Шарипова поделилась впечатлениями от мероприятия. По ее словам, такие ярмарки становятся доброй традицией, где можно не только купить продукты по доступным ценам, но и почувствовать атмосферу праздника. Она пришла вместе с семьей и отметила, что многие пришли сюда не только за покупками, но и за хорошим настроением.

"Когда узнала, что продукцию будет представлять Акмолинская область, сразу пришла. Мы давно покупаем мясо и молочку именно оттуда –вкусно и натурально. Сегодня все дешевле, чем в магазинах, а еще праздничное настроение – чувствуется День Республики", – сказала Гульмира.