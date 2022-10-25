Казахстанцы делятся кадрами солнечного затмения

25 октября жители Казахстана стали очевидцами важного астрономического события - солнечного затмения, сообщает Zakon.kz.

Затмение началось в 16:26 по времени Астаны, максимальная фаза пришлась на 17:35.

Отметим, что наблюдать явление астрономы советуют через защитный фильтр – темные очки, очки сварщика, затемненное стекло.

Между тем, павлодарцы делятся кадрами, которые им удалось запечатлеть во время затмения.

Также явление засняли и алматинцы.

Кроме того, наблюдать солнечное затмение могли и жители России.

Фото: соцсети

Фото: соцсети