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Казахстанцы делятся кадрами солнечного затмения

астрономия Фото: соцсети
25 октября жители Казахстана стали очевидцами важного астрономического события - солнечного затмения, сообщает Zakon.kz.

Затмение началось в 16:26 по времени Астаны, максимальная фаза пришлась на 17:35.

Отметим, что наблюдать явление астрономы советуют через защитный фильтр – темные очки, очки сварщика, затемненное стекло.

Между тем, павлодарцы делятся кадрами, которые им удалось запечатлеть во время затмения.

Также явление засняли и алматинцы.

Кроме того, наблюдать солнечное затмение могли и жители России.

солнце

Фото: соцсети

астрономия

Фото: соцсети

астрономия

Фото: соцсети

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