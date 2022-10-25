Казахстанцы делятся кадрами солнечного затмения
Фото: соцсети
25 октября жители Казахстана стали очевидцами важного астрономического события - солнечного затмения, сообщает Zakon.kz.
Затмение началось в 16:26 по времени Астаны, максимальная фаза пришлась на 17:35.
Отметим, что наблюдать явление астрономы советуют через защитный фильтр – темные очки, очки сварщика, затемненное стекло.
Между тем, павлодарцы делятся кадрами, которые им удалось запечатлеть во время затмения.
Также явление засняли и алматинцы.
Кроме того, наблюдать солнечное затмение могли и жители России.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
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