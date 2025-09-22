Солнечное затмение – уникальные кадры из космоса

В ночь с 21 на 22 сентября 2025 года прошло редкое событие – солнечное затмение. В Казахстане его не было видно. Но ученые наблюдали за этим космическим представлением и сняли на видео – даже из космоса, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 22 сентября опубликовал кадры, сделанные космической солнечной обсерваторией SDO.

"В отсутствие искажений атмосферы и рассеянного света Луна выглядит из космоса как идеальный черный диск, настолько ровный, что даже трудно поверить, что это реальное физическое тело. На снимках хорошо видно, насколько меньше наблюдаемый диаметр Луны по сравнению с размером Солнца. Частично это связано с особенностями орбиты спутника, но и сама Луна сейчас находится почти на максимальном удалении от Земли", – рассказали в лаборатории.

В то же время, отметили там, так как Луна максимально удалена сейчас, в новолуние, это означает, что через пол-оборота, в полнолуние, она будет находиться на минимальном от Земли расстоянии.

"И это действительно так. На Земле наступает сезон суперлуний, когда полная Луна на небе имеет максимальные за весь год размеры. Первое из суперлуний произойдет уже через две недели, 7 октября", – предупредили ученые.

Space пишет, что солнечное затмение было частичным: Луна прошла по диску Солнца, затмив небо над частью Тихого океана.

Событие можно было наблюдать в Новой Зеландии, Антарктиде и из некоторых районов южной части Тихого океана.

Сегодня, 22 сентября, в мире наступает день осеннего равноденствия. В честь этого дня космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал символизирующую важный этап года фотографию.