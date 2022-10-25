Музыкальное шоу Máńgilik El Daýysy порадовало астанчан

Для гостей и жителей столицы в честь Дня Республики при поддержке акимата города Астаны организовано уникальное национальное музыкальное шоу Máńgilik El Daýysy, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Во Дворце мира и согласия звезды казахстанской эстрады вживую исполняли свои лучшие хиты. На одной площадке выступили лучшие артисты Казахстана – ӘMRE, 2RAR, Нуржан Керменбаев, Yenlik, Ayree и Кайрат Нуртас.

Как рассказала перед началом концерта ассистент режиссера этого шоу Аида Актанова, Máńgilik El Daýysy является музыкальным проектом, где артисты вместе со зрителями поют всеми любимые песни.

Фото: Zakon.kz

Она подчеркнула, что в таком масштабе проект проводится впервые.

Надеюсь, что нашим зрителям наша концертная программа доставит огромное удовольствие. Очень надеюсь, что этот проект из года в год будет обретать свою популярность, будет ставиться во всех регионах Казахстана. В первую очередь мероприятие организовано в честь праздника ко Дню Республики. Это некий промо, каждый зритель, прежде чем войдет в зал, может спеть песню в караоке. Если баллы хорошие, зрители заберут свой подарок от наших партнеров. Аида Актанова

В этом году еще для зрителей обеспечивался 100%-ный live под музыкальное сопровождение группы Saz&Soul под управлением талантливого музыканта и композитора Адилжана Толукпаева.

Кроме того, в программе были заявлены выступления молодых и талантливых исполнителей Сагына Омирбайулы и Айгерим Тлеубек, а также лауреата международных конкурсов Алтыншаш Мукатаевой. Атмосферу вечера создавали авторские танцевальные постановки в исполнении коллектива АRTballet и уникальный сет от DJ Puza.

Фото: Zakon.kz

Ведущими вечера выступили Жансерик Бейсеев и Сагыныш Абикеева.

Зрители вместе со звездами казахстанской эстрады исполнили знакомые каждому и любимые всей страной песни. По сути все находящиеся в зале люди стали полноценными участниками шоу и приобщились к культуре родной страны. Тексты хитов лучших исполнителей Казахстана при этом выводились на специальные LED-экраны. Атмосферу добра, позитива, любви к своей семье и Родине помогали создавать авторские танцевальные постановки.

По словам певца Нуржана Керменбаева, он очень рад тому, что получил приглашение выступить на этом концерте.

Фото: Zakon.kz

Для этого артист даже пожертвовал своим отдыхом в Турции.

В 2019 году мы встречались со зрителями на Máńgilik El Daýysy. Получил неописуемые эмоции. Хочу поблагодарить публику за их любовь и поддержку. Поздравляю всех казахстанцев с праздником. Этот день – 25 октября – один из символов обретения Независимости, поэтому хочется пожелать, чтобы мы хранили эту Независимость. Для нас это один из главных праздников. Если честно, организаторы буквально забрали меня на концерт с отпуска. Я должен был быть в Турции, все билеты уже были куплены, маршрут построен. Тем не менее, я не мог остаться в стороне, когда все праздновали эту дату. Поэтому прервал свой отдых и прибыл в столицу на концерт. Наверное, это одна из интересных и незабываемых ситуаций. Нуржан Керменбаев

Своими эмоциями от нового формата исполнения вместе со зрителями поделилась молодая исполнительница Ayree.

Это для меня особенный день. В столице участвую в проекте Máńgilik El Daýysy. Самое главное – живое исполнение под музыкальное сопровождение группы Saz&Soul. Для меня особая честь выступать на одной сцене с талантливыми музыкантами. Сколько зрителей смотрят наше выступление в зале, в прямом эфире. Я окунулась в особую атмосферу. Это мой первый концерт ко Дню Республики. Что касается караоке, мне кажется – это классная идея. Зрители были открытыми и без стеснения исполнили с нами все песни. Исполняются полюбившиеся песни. Хочется, чтобы было больше концептов в формате караоке. Ayree

Фото: Zakon.kz

Надо отметить, что в фойе концертного зала для зрителей были организованы различные активности.

Например, для того чтобы сохранить воспоминания о вечере, гости могли сделать фото в специальных фотозонах. Также доступными были панорамные экшен-камеры для съемки видео в формате 360 градусов.

Фото: Zakon.kz

Свои снимки и видео зрители получали сразу же на месте. И, конечно, для погружения в атмосферу шоу в фойе действовала система караоке, а помогал с выбором любимых песен известный ведущий радиостанции "Жұлдыз FM" Жандаурен Мади.

Уникальное красочное шоу с живым звуком, стирающее границы между зрителями и звездами, проводится при поддержке акимата города Астаны. Информационную поддержку обеспечивал холдинг Alash Media Group.