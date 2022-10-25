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Музыкальное шоу Máńgilik El Daýysy порадовало астанчан

Казахстан День Республики Астана Máńgilik El Daýysy шоу Zakon.kz
Для гостей и жителей столицы в честь Дня Республики при поддержке акимата города Астаны организовано уникальное национальное музыкальное шоу Máńgilik El Daýysy, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Во Дворце мира и согласия звезды казахстанской эстрады вживую исполняли свои лучшие хиты. На одной площадке выступили лучшие артисты Казахстана – ӘMRE, 2RAR, Нуржан Керменбаев, Yenlik, Ayree и Кайрат Нуртас. 

Как рассказала перед началом концерта ассистент режиссера этого шоу Аида Актанова, Máńgilik El Daýysy является музыкальным проектом, где артисты вместе со зрителями поют всеми любимые песни. 

Казахстан День Республики Астана Máńgilik El Daýysy шоу

Фото: Zakon.kz

Она подчеркнула, что в таком масштабе проект проводится впервые.

Надеюсь, что нашим зрителям наша концертная программа доставит огромное удовольствие. Очень надеюсь, что этот проект из года в год будет обретать свою популярность, будет ставиться во всех регионах Казахстана. В первую очередь мероприятие организовано в честь праздника ко Дню Республики. Это некий промо, каждый зритель, прежде чем войдет в зал, может спеть песню в караоке. Если баллы хорошие, зрители заберут свой подарок от наших партнеров.Аида Актанова

В этом году еще для зрителей обеспечивался 100%-ный live под музыкальное сопровождение группы Saz&Soul под управлением талантливого музыканта и композитора Адилжана Толукпаева.

Кроме того, в программе были заявлены выступления молодых и талантливых исполнителей Сагына Омирбайулы и Айгерим Тлеубек, а также лауреата международных конкурсов Алтыншаш Мукатаевой. Атмосферу вечера создавали авторские танцевальные постановки в исполнении коллектива АRTballet и уникальный сет от DJ Puza.

 

Казахстан День Республики Астана Máńgilik El Daýysy шоу

Фото: Zakon.kz

Ведущими вечера выступили Жансерик Бейсеев и Сагыныш Абикеева.

Зрители вместе со звездами казахстанской эстрады исполнили знакомые каждому и любимые всей страной песни. По сути все находящиеся в зале люди стали полноценными участниками шоу и приобщились к культуре родной страны. Тексты хитов лучших исполнителей Казахстана при этом выводились на специальные LED-экраны. Атмосферу добра, позитива, любви к своей семье и Родине помогали создавать авторские танцевальные постановки.

По словам певца Нуржана Керменбаева, он очень рад тому, что получил приглашение выступить на этом концерте.

Казахстан День Республики Астана Máńgilik El Daýysy шоу

Фото: Zakon.kz

Для этого артист даже пожертвовал своим отдыхом в Турции.

В 2019 году мы встречались со зрителями на Máńgilik El Daýysy. Получил неописуемые эмоции. Хочу поблагодарить публику за их любовь и поддержку. Поздравляю всех казахстанцев с праздником. Этот день – 25 октября – один из символов обретения Независимости, поэтому хочется пожелать, чтобы мы хранили эту Независимость. Для нас это один из главных праздников. Если честно, организаторы буквально забрали меня на концерт с отпуска. Я должен был быть в Турции, все билеты уже были куплены, маршрут построен. Тем не менее, я не мог остаться в стороне, когда все праздновали эту дату. Поэтому прервал свой отдых и прибыл в столицу на концерт. Наверное, это одна из интересных и незабываемых ситуаций.Нуржан Керменбаев

Своими эмоциями от нового формата исполнения вместе со зрителями поделилась молодая исполнительница Ayree.

Это для меня особенный день. В столице участвую в проекте Máńgilik El Daýysy. Самое главное – живое исполнение под музыкальное сопровождение группы Saz&Soul. Для меня особая честь выступать на одной сцене с талантливыми музыкантами. Сколько зрителей смотрят наше выступление в зале, в прямом эфире. Я окунулась в особую атмосферу. Это мой первый концерт ко Дню Республики. Что касается караоке, мне кажется – это классная идея. Зрители были открытыми и без стеснения исполнили с нами все песни. Исполняются полюбившиеся песни. Хочется, чтобы было больше концептов в формате караоке.Ayree

Казахстан День Республики Астана Máńgilik El Daýysy шоу

Фото: Zakon.kz

Надо отметить, что в фойе концертного зала для зрителей были организованы различные активности.

Например, для того чтобы сохранить воспоминания о вечере, гости могли сделать фото в специальных фотозонах. Также доступными были панорамные экшен-камеры для съемки видео в формате 360 градусов.

Казахстан День Республики Астана Máńgilik El Daýysy шоу

Фото: Zakon.kz

Свои снимки и видео зрители получали сразу же на месте. И, конечно, для погружения в атмосферу шоу в фойе действовала система караоке, а помогал с выбором любимых песен известный ведущий радиостанции "Жұлдыз FM" Жандаурен Мади.

Уникальное красочное шоу с живым звуком, стирающее границы между зрителями и звездами, проводится при поддержке акимата города Астаны. Информационную поддержку обеспечивал холдинг Alash Media Group.

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