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Кумир нескольких поколений – концерт Розы Рымбаевой прошел в Астане

Казахстан Роза Рымбаева Астана концерт Фото: Zakon.kz
Ко Дню Республики был приурочен прошедший в Астане творческий вечер "Сенемін мен" народной артистки РК, лауреата государственной премии РК "Қазақстанның Еңбек Ері" Розы Рымбаевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Концерт состоялся в центральном концертном зале Qazaqstan. Увидеть и услышать свою любимую певицу пришли представители нескольких поколений казахстанцев. Пожилые люди, ласково зовущие ее "наша красавица", зрители среднего возраста, с уважением величающие ее Розой Куанышевной и молодежь, не скрывающая своего восторга и восхищения. Зал ЦКЗ принял в этот вечер около 3000 зрителей.

Казахстан Роза Рымбаева концерт Астана

Фото: Zakon.kz

Открывая концерт, Рымбаева обратилась к своим поклонникам. Знаменитая певица поблагодарила акимат Астаны и Управление культуры за организацию этой встречи и напомнила о ценности праздника, который в Казахстане вновь отмечается после 13 лет перерыва.

Мы не должны забывать о национальной ценности, объединяющей нашу страну. Это наша земля, Атамекен. Поздравляю всех вас с особым и важным праздником для страны, с Днем Республики!Роза Рымбаева

На сцене ЦКЗ Qazaqstan развернулось яркое шоу из звука, света и эмоций. В исполнении артистки прозвучали такие известные песни как "Бір бала", "Атамекен", "Қанекей тілім сөйлеші".

Казахстан Роза Рымбаева концерт Астана

Фото: Zakon.kz

Зал встречал бурными аплодисментами героическую и, без преувеличения, всемирно известную песню "Әлия", посвященную героине Великой Отечественной войны Алие Молдагуловой. Не менее тепло принимала публика песни "Жаңбырлы түн" и "Сол бір кездер". Большим подарком для поклонников стала премьера трех песен в новой аранжировке – обращения к слушателям "Тыңдарманыма", философских и наполненных глубинным смыслом – "Ғажайып шексіздік" и "Сенемін мен".

Казахстан Астана Роза Рымбаева концерт

Фото: Zakon.kz

В концерте "Сенемін мен" также выступили Айгуль Елшибаева, Жубаныш Жексенулы, Дильназ Ахмадиева и другие известные казахстанские исполнители.

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