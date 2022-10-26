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Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае

самый высокий небоскреб в ОАЭ Фото: кадр из видео
Появление флага на знаменитом здании связано с празднованием Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с места событий поделились очевидцы.

На видео видно, как самый высокий небоскреб в Дубае Бурдж-Халифа окрашен в цвета казахстанского флага.

Бурдж-Халифа загорается в честь Дня Республики Казахстан. Желаем народу процветания и мира, – говорится в подписи к видео на официальной странице Бурдж-Халифа в Instagram.

День Республики отметили в Казахстане 25 октября.

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