Тимофей Скатов с победы начал турнир в Перу

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов пробился во второй круг одиночного разряда "Челленджера" на грунтовых кортах Перу, где стартовал турнир с призовым фондом более 50 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Тимофей Скатов, который получил на этих соревнованиях восьмой номер посева, на старте обыграл местного теннисиста, 18-летнего Гонсало Буено со счетом 6:4, 6:1.

Для победы над 639-й ракеткой мира казахстанец затратил 1 час и 20 минут игрового времени.

Далее на пути к четвертьфиналу "Челленджера" в Лиме Скатова ждет представитель Аргентины – Родригес Таверна (165 номер АТР). Их поединок пройдет 27-го октября.

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