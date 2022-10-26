Казахстанская медиа-неделя стартовала в Астане

Astana media week началась в столице, ключевая тема встречи – "Новая эра – новые медиа", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Astana media week проводится шестой год подряд. В этом году главная тема – "Новая эра – новые медиа".

Спикеры будут обсуждать темы доверия в новой реальности, роли профессионализма и фактчекинга, развитие традиционных СМИ и новых форматов, освоение соцсетей и Meta-вселенной.

В рамках форума пройдут специальные сессии от партнеров медиа-недели. Так, Центрально-Азиатская рекламная ассоциация расскажет о том, что происходит с популяризацией рекламы в стране, каков уровень и реальные данные о развитии этого рынка. Национальная медиа-ассоциация поделится своим видением того, как развивается современное общество под влиянием информационно-коммуникационных технологий и новых СМИ.

Всего за три дня ожидаются выступления 100 спикеров из 10 стран мира. Завершится Astana Media Week-2022 торжественной церемонией вручения премии "ҮРКЕР" за достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики.