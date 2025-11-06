Риск "невидимости": что угрожает казахстанским медиа в новую цифровую эпоху и как они будут адаптироваться

На прошедшей панельной сессии в рамках национального медиафорума Astana Media Week 2025 эксперты, журналисты и представители государственных структур обсудили, как искусственный интеллект меняет ландшафт новостей и что это означает для казахстанских медиа, сообщает Zakon.kz.

Центральной темой стала угроза так называемой "невидимости" СМИ – все больше пользователей получают информацию напрямую из ИИ-ассистентов (ChatGPT, Gemini, DeepSeek и др.), минуя сайты редакций. Это ведет к снижению трафика и рекламных доходов, что особенно ощутимо для локальных изданий.

Как отметил заместитель директора Службы центральных коммуникаций при президенте РК Александр Белиловский, ситуация требует не паники, а стратегической адаптации:

"Да, мы видим, что генеративные ИИ уже начинают перераспределять внимание аудитории. Уход поискового трафика – это объективная реальность. Но речь не идет о полном вытеснении медиа, а о смене роли. Если раньше редакция была точкой доступа к информации, то теперь она становится поставщиком знаний – для человека и для машины. Задача – встроиться в новую архитектуру цифрового потребления, не теряя своей идентичности и профстандартов".

По словам спикера, Казахстан обладает определенной базой, чтобы занять свое место в этой новой модели. В 2024-2025 годах запущены две национальные языковые модели – ISSAI KAZ-LLM и Alem LLM. Последняя продемонстрировала высокую точность именно на казахском языке, обогнав по ряду параметров западные аналоги.

"Мы уходим от роли потребителя к роли создателя. Развиваются отечественные ИИ-модели, работают ассистенты и голосовые сервисы на базе казахстанской облачной инфраструктуры. Это не просто технологическое импортозамещение. Это про то, чтобы в диалоговых системах звучал наш язык, наши смыслы, наш исторический и культурный контекст. То, что мы закладываем в алгоритмы сегодня, – это то, как о нас будут "думать" машины завтра", – подчеркнул эксперт.

Фото: AMW

Отдельное внимание участники сессии уделили вопросу регулирования. В октябре 2025 года был принят парламентом первый в регионе Закон "Об искусственном интеллекте". В нем закреплен принцип "человек в контроле", введены запрет на полностью автономные редакционные решения, обязательная маркировка ИИ-контента и защита конфиденциальной информации.

"Мы не копируем зарубежные подходы. Мы создали свою правовую рамку, в которой ИИ рассматривается как инструмент, а не субъект. Журналист остается ответственным за контент. Это – сознательный выбор: сохранить доверие к информации, обеспечить прозрачность и предсказуемость. Государство здесь выступает не модератором мнений, а гарантом базовых правил", – отметил замдиректора СЦК.

Фото: astanamediaweek

Поднимался и вопрос о трансформации самой бизнес-модели отрасли. Молодежь все чаще получает новости через диалог с ботами, а не с новостных сайтов. Это смещает акцент: ключевой актив медиа – не клики, а качество данных, которые подхватывает и транслирует ИИ.

"Мы входим в эру взаимодействия Business2Bot – от бизнеса к алгоритму. Звучит технически, но суть проста: чтобы новости доходили до граждан, они должны сначала попасть в поле зрения ИИ. Это означает, что редакции будут работать не только на посетителя, но и на алгоритмы, чтобы стать частью их базы знаний. Кто раньше это поймет – тот и сохранит свое влияние", – сказал Александр Белиловский.

По словам эксперта, в Казахстане создаются условия, чтобы этот переход прошел управляемо и профессионально. Развивается собственная вычислительная инфраструктура, формируется политика по включению локального контента в ИИ-среду, обсуждаются меры поддержки для редакций, участвующих в системном наполнении моделей актуальными данными.

Участники сессии согласились, что вызовы ИИ требуют совместных усилий – государства, индустрии, академического сообщества и самих журналистов. И хотя медиасфера сталкивается с новым форматом конкуренции, у страны есть все необходимое, чтобы не просто адаптироваться, но и задать собственную модель взаимодействия человека, технологий и информации.