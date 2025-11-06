#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.94
602.79
6.45
События

Риск "невидимости": что угрожает казахстанским медиа в новую цифровую эпоху и как они будут адаптироваться

Форум представителей СМИ , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 18:23 Фото: AMW
На прошедшей панельной сессии в рамках национального медиафорума Astana Media Week 2025 эксперты, журналисты и представители государственных структур обсудили, как искусственный интеллект меняет ландшафт новостей и что это означает для казахстанских медиа, сообщает Zakon.kz.

Центральной темой стала угроза так называемой "невидимости" СМИ – все больше пользователей получают информацию напрямую из ИИ-ассистентов (ChatGPT, Gemini, DeepSeek и др.), минуя сайты редакций. Это ведет к снижению трафика и рекламных доходов, что особенно ощутимо для локальных изданий.

Как отметил заместитель директора Службы центральных коммуникаций при президенте РК Александр Белиловский, ситуация требует не паники, а стратегической адаптации:

"Да, мы видим, что генеративные ИИ уже начинают перераспределять внимание аудитории. Уход поискового трафика – это объективная реальность. Но речь не идет о полном вытеснении медиа, а о смене роли. Если раньше редакция была точкой доступа к информации, то теперь она становится поставщиком знаний – для человека и для машины. Задача – встроиться в новую архитектуру цифрового потребления, не теряя своей идентичности и профстандартов".

По словам спикера, Казахстан обладает определенной базой, чтобы занять свое место в этой новой модели. В 2024-2025 годах запущены две национальные языковые модели – ISSAI KAZ-LLM и Alem LLM. Последняя продемонстрировала высокую точность именно на казахском языке, обогнав по ряду параметров западные аналоги.

"Мы уходим от роли потребителя к роли создателя. Развиваются отечественные ИИ-модели, работают ассистенты и голосовые сервисы на базе казахстанской облачной инфраструктуры. Это не просто технологическое импортозамещение. Это про то, чтобы в диалоговых системах звучал наш язык, наши смыслы, наш исторический и культурный контекст. То, что мы закладываем в алгоритмы сегодня, – это то, как о нас будут "думать" машины завтра", – подчеркнул эксперт.

Форум для представителей СМИ , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 18:23

Фото: AMW

Отдельное внимание участники сессии уделили вопросу регулирования. В октябре 2025 года был принят парламентом первый в регионе Закон "Об искусственном интеллекте". В нем закреплен принцип "человек в контроле", введены запрет на полностью автономные редакционные решения, обязательная маркировка ИИ-контента и защита конфиденциальной информации.

"Мы не копируем зарубежные подходы. Мы создали свою правовую рамку, в которой ИИ рассматривается как инструмент, а не субъект. Журналист остается ответственным за контент. Это – сознательный выбор: сохранить доверие к информации, обеспечить прозрачность и предсказуемость. Государство здесь выступает не модератором мнений, а гарантом базовых правил", – отметил замдиректора СЦК.

Форум представителей СМИ , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 18:23

Фото: astanamediaweek

Поднимался и вопрос о трансформации самой бизнес-модели отрасли. Молодежь все чаще получает новости через диалог с ботами, а не с новостных сайтов. Это смещает акцент: ключевой актив медиа – не клики, а качество данных, которые подхватывает и транслирует ИИ.

"Мы входим в эру взаимодействия Business2Bot – от бизнеса к алгоритму. Звучит технически, но суть проста: чтобы новости доходили до граждан, они должны сначала попасть в поле зрения ИИ. Это означает, что редакции будут работать не только на посетителя, но и на алгоритмы, чтобы стать частью их базы знаний. Кто раньше это поймет – тот и сохранит свое влияние", – сказал Александр Белиловский.

По словам эксперта, в Казахстане создаются условия, чтобы этот переход прошел управляемо и профессионально. Развивается собственная вычислительная инфраструктура, формируется политика по включению локального контента в ИИ-среду, обсуждаются меры поддержки для редакций, участвующих в системном наполнении моделей актуальными данными.

Участники сессии согласились, что вызовы ИИ требуют совместных усилий – государства, индустрии, академического сообщества и самих журналистов. И хотя медиасфера сталкивается с новым форматом конкуренции, у страны есть все необходимое, чтобы не просто адаптироваться, но и задать собственную модель взаимодействия человека, технологий и информации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Бауржан Апсеитов
Бауржан Апсеитов
Читайте также
Обновленную версию законопроекта о масс-медиа представят в марте
20:16, 22 февраля 2023
Обновленную версию законопроекта о масс-медиа представят в марте
Цифровой суверенитет по-казахстански: AI-фабрики меняют экосистему государства
15:48, 28 августа 2025
Цифровой суверенитет по-казахстански: AI-фабрики меняют экосистему государства
Будут ли госслужащие заменены искусственным интеллектом: ответ Жаслана Мадиева
11:26, 04 июля 2025
Будут ли госслужащие заменены искусственным интеллектом: ответ Жаслана Мадиева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: