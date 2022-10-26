В Сатпаеве автомобиль врезался в арку, водитель погиб

В социальной сети 25 октября появилось видео, как горит автомобиль в городе Сатпаеве, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Улытауской области, 25 октября на трассе Жезказган – Есиль – Петропавловск, на выезде из Сатпаева в Жезказган, 58-летний водитель машины Mercedes врезался в арку с названием города. Автомобиль загорелся, водитель погиб на месте.

По предварительным данным, он не справился с управлением.

Проводятся следственные действия.

6 октября в Актау сгорел инкассаторский автомобиль.