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В Сатпаеве автомобиль врезался в арку, водитель погиб

В Сатпаеве автомобиль врезался в арку, погиб водитель Фото: Zakon.kz
В социальной сети 25 октября появилось видео, как горит автомобиль в городе Сатпаеве, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Улытауской области, 25 октября на трассе Жезказган – Есиль – Петропавловск, на выезде из Сатпаева в Жезказган, 58-летний водитель машины Mercedes врезался в арку с названием города. Автомобиль загорелся, водитель погиб на месте.

По предварительным данным, он не справился с управлением.

Проводятся следственные действия.

6 октября в Актау сгорел инкассаторский автомобиль.

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Анастасия Стативкина
Улытауская область Сатпаев
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