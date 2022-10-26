В Сатпаеве автомобиль врезался в арку, водитель погиб
Фото: Zakon.kz
В социальной сети 25 октября появилось видео, как горит автомобиль в городе Сатпаеве, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Улытауской области, 25 октября на трассе Жезказган – Есиль – Петропавловск, на выезде из Сатпаева в Жезказган, 58-летний водитель машины Mercedes врезался в арку с названием города. Автомобиль загорелся, водитель погиб на месте.
По предварительным данным, он не справился с управлением.
Проводятся следственные действия.
6 октября в Актау сгорел инкассаторский автомобиль.
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