Еще 4 футбольных клуба пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов

Накануне состоялись матчи первого игрового дня 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона. По его результатам четырем коллективам удалось завоевать путевки в плей-офф главного клубного турнира Европы. Это "ПСЖ", "Бенфика", "Челси" и "Боруссия", сообщает Zakon.kz.

В отчетном туре "ПСЖ" на своем поле с неприлично крупным счетом переиграл израильский "Маккаби" – 7:2 – благодаря дублям Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Звездные футболисты парижского суперклуба записали в свой актив по 4 очка, по два гола и по две передачи. Эта победа позволила "ПСЖ" гарантировать 1-е место в своей подгруппе.

А португальская "Бенфика" также на своей арене была сильнее туринского "Ювентуса" – 4:3 и со 2-го места в группе H квалифицировалась в 1/8 финала ЛЧ.

"Боруссия" из Дортмунда, сыграв вничью с "МанСити" – 0:0, со второй позиции пробилась в плей-офф ЛЧ из подгруппы G. А лидерами в этой четверке команд стали "горожане", у которых 11 баллов.

Аристократы из "Челси" за счет победы в гостях над "Ред Булл Зальцбург" –2:1 – гарантировали участие в 1/8 финала. Подопечные Грэма Поттера с 10-ю очками во главе квартета E.

Поздно вечером 26 октября пройдут встречи второго игрового дня в Лиге чемпионов.

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