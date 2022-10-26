Молоко без добавок и кирпичи без пыли: какой бизнес развивается в Казахстане

В нашей стране раз за разом поднимается тема необходимости поддержки отечественного производителя. Какие предприятия обеспечивают сограждан своей продукцией прямо сейчас и кто им в этом помогает – в материале Zakon.kz.

Перенесемся в Шымкент, на ферму, где содержатся 1200 голов чистопородного скота, в том числе 500 голов дойных коров породы Гольдштейн-фриз. Здесь семейный молокоперерабатывающий завод "Борте Милка" без устали производит 20 видов продуктов, придерживаясь принципа – все натуральное, никаких добавок.

Фото: Jusan Bank

По словам основателя компании Нуралы Абишева, до развала Союза в регионе было более 20 молокоперерабатывающих заводов, а после – все местные компании закрылись. Оттого идея вернуть былое величие буквально витала в воздухе.

Вместе с тем его сын – гендиректор "Борте Милка" Бокейхан Абишев – поделился более развернутой историей создания завода.

Раньше по ТВ шел сериал про Чингисхана, и отцу он нравился. У Чингисхана была жена по имени Борте. Она сумела стать не просто женой и матерью, но и мудрым советником, путеводной звездой для своего могущественного супруга, опорой и самым верным товарищем. Ее история зацепила отца настолько, что в 2008 году, когда родилась сестренка, отец дал ей имя Борте. А в 2016 году, основав компанию, мы решили отдать дань великой женщине и увековечили ее имя в названии, – рассказал он.

Желание порадовать народ 100%-ным натуральным молоком пронесли сквозь годы несколько поколений одной семьи. В итоге мечта воплотилась в реальность: в 2016-м Абишевы закупили в Венгрии 400 буренок, внедрили новейшие технологии шведской компании и взялись за дело.

Фото: Jusan Bank

Как отметил гендиректор "Борте Милка", в работе им помогают роботы, а за каждым роботом следят и управляют обученные операторы.

Получается, один робот доит 60 коров, а в одном коровнике у нас доится 120 в день. Интересно, что коровы привыкли и, можно сказать, доверяют роботам, поэтому, как только наполнятся молоком, сами идут к ним для доения. Особенность и удобство технологии в том, что система сканирует животное и определяет степень его готовности к дойке. Если сканер определит, что уже пора, дверца откроется. Другими словами, корова становится частью автоматизированного конвейера, привыкая к определенному ритму. Но нужно сказать, что эта порода требует особого ухода. Как дорогой автомобиль: если не следить и вовремя не менять масло, он сломается. Так же и этим копытным – нужно вовремя давать витамины, ставить прививки по графику и даже делать массаж. Только тогда они дадут большое количество молока и оставят приплод. Бокейхан Абишев

Семейный проект уже принес ощутимые результаты. Например, победу в номинации "Лучшие продукты питания" на выставке лучших товаров Казахстана. А ведь поначалу казалось, что на сельском хозяйстве сверхприбыльного и успешного бизнеса не построить. Хорошо, что в смелую идею, помимо ее авторов, поверили представители Jusan Bank.

Когда мы еще планировали создать бизнес-проект и открыть такую компанию, стоял вопрос об инвестициях. В то время мы собирали средства со всех сторон. Мы обратились в Jusan за консультацией и представили наш бизнес-проект. Большое спасибо руководству банка – они сразу поддержали нас, дали нам необходимые средства и соответствующий кредит на отличных условиях. Благодаря этому "Борте Милка" ежедневно производит 15 тонн молока и поставляет молочную продукцию по всему Казахстану. В компании трудятся порядка 100 жителей региона. Нуралы Абишев

А в Туркестанской области расположился еще один семейный бизнес Абишевых – полностью автоматизированный кирпичный завод "Бокей", где в день производится 100 тыс. кирпичей. Специалисты трудятся в три смены, завод оснащен оборудованием из Японии, Греции и Украины. Весь процесс производства кирпича автоматизирован. На каждой стадии ведется строжайший контроль над качеством и надлежащим исполнением каждого шага производства.

В 2013 году мы привезли материалы из Китая и построили кирпичный завод. У каждого есть свой негативный опыт: нам не понравилось качество китайской фабрики. Затем при 100%-ной финансовой поддержке Jusan Bank мы открыли этот завод. Наша фабрика производит пять видов кирпича разной плотности и размеров. Мы пополняем налоговую базу – до 200-300 млн тенге в год. У нас работают местные дипломированные кадры, большинство ребят прошли обучение в Украине. Директор "Бокей" Женис Садыков

Фото: Jusan Bank

Здесь, несмотря на расхожие ассоциации, не увидеть тяжелой ручной работы и облаков пыли.

Никто по-черному не утруждается и даже не держит кирпичи в руках. Работаем в чистоте – так сказать, в белых рубашках. Потому что завод полностью автоматизирован. Женис Садыков

Фото: Jusan Bank

Проект реализован благодаря льготной кредитной линии Jusan Bank на сумму 1,98 млрд тенге при поддержке госпрограммы "Национальный проект по развитию предпринимательства 2021-2025" со ставкой вознаграждения для заемщика 6% годовых, остальные 8,95% субсидируются за счет государственной программы.