Бизнес под ключ: какие франшизы работают и успешно развиваются в Казахстане

Рынок франчайзинга в Казахстане активно развивается на протяжении многих лет, причем не только в крупных городах. Какие известные франшизы работают в стране и как в этой области работают местные предприниматели, в материале Zakon.kz.

Рынок франчайзинга в Казахстане демонстрирует рост и активно развивается не только за счет иностранных, но и во многом за счет казахстанских франшиз. Подробных данных о франчайзинге в РК в открытом доступе нет, однако, согласно статданным Национального института интеллектуальной собственности (QazPatent), только за 2023 год число договоров франчайзинга выросло до 204 единиц, что заметно больше, чем в предыдущие два года.

Фото: Qazpatent

Президент Казахстанской ассоциации франчайзинга (КАФ) Бекнур Кисиков говорит, что традиционно популярные сегменты франчайзинга это фастфуд, сектор общественного питания, а также одежда.

"Но сегодня идет кризис в этих сферах, потому что франшиз много. Франчайзинг фактически зарождался на рынке фастфуда и торговли. И хотя сегодня эти сферы еще доминируют, некоторые новые сегменты захватывают все большую долю. Это сектор рынка услуг, деловых услуг, образования, медицины и даже IT, которые все больше расширяют свой ареал", – говорит Бекнур Кисиков.

Развитие франчайзинга в Казахстане

Отметим, что первые франшизы в Казахстане стали появляться еще в 90-х годах после приобретения независимости. Считается, что франчайзинг зародился в стране с приходом бренда Coca-Cola в 1993 году. Позже пришел Adidas, сети знаменитых отелей, стали открываться фирменные магазины многих мировых брендов.

Одной из первых франшиз в секторе общественного питания стала сеть кафе-мороженого "Баскин Роббинс", которая появилась в Казахстане в 1999 (по некоторым данным, в 2000-м) году. Первая точка была открыта в Алматы.

Знаменитые американские фастфуды начали экспансию в конце нулевых и начале 2000-х годов. В 2010 году в Казахстане официально открылся первый ресторан KFC, где многие казахстанцы впервые смогли попробовать знаменитую жареную курицу. К слову, в отличие от многих других брендов, которые, как правило, работают в Алматы и Астане, рестораны сети сегодня представлены во многих городах и регионах страны.

Чуть раньше, в 2008 году, распахнул двери первый ресторан Hardee’s. Он был менее известен для граждан, чем KFC, но тем не менее получил большую популярность у любителей бургеров. В 2009-м в стране появились первые рестораны знаменитой сети пиццерий Pizza Hut. Burger King вышел на казахстанский рынок в 2012 году. Все эти рестораны продолжают работать в Казахстане и по сей день. McDonald's появился лишь 2016 году, и ожидаемо завоевал большую любовь потребителей.

Фанатов кофе в 2015-м также порадовал выход на казахстанский рынок легендарной сети Starbucks. Сегодня филиалы кофейни представлены в трех городах: Алматы, Астане и Шымкенте.

Фото: Zakon.kz

После пандемии в Казахстан пришли еще как минимум три известных бренда. В 2021 году в Алматы открылись рестораны американской сети быстрого питания Wendy’s. Позже стало известно о том, что на рынке появится еще один популярный американский "куриный" фастфуд Popeyes.

К слову, в прошлом году ажиотаж среди любителей сладкого вызвало открытие Krispy Creme – это производитель пончиков и сеть кофеен из США.

Впрочем, не только крупнейшие мировые фастфуды пришли в страну за последние 15-20 лет. Например, любимый многими H&M – это также франшиза одноименного шведского бренда одежды, который представлен во многих странах мира.

Широко в Казахстане в самых разных сегментах бизнеса представлены и российские франшизы. В числе наиболее известных можно отметить сервисы доставки (СДЭК), производителей мебели (Askona), ювелирные магазины (SOKOLOV, Serebroff), пиццерии (Dodo Pizza), а также бьюти-салоны, образовательные центры, агентства недвижимости и прочие.

Местные бренды

Отдельного внимания заслуживает рынок франшиз с казахстанским происхождением, который также весьма активно развивается не первый год.

По словам Бекнура Кисикова, востребованность казахстанских франшиз растет. Этот тренд наметился еще в доковидный период и усилился во время пандемии.

Если раньше считалось, что франчайзинг должен быть только иностранный, то со временем эта парадигма сменилась. Ведь если убрать "красивую оболочку иностранного франчайзинга", то по сути это такой же бизнес, который может создать и другой предприниматель, поясняет глава КАФ.

"На заре развития франчайзинга, в нулевых годах, было некое преклонение перед иностранными брендами, особенно перед американскими и европейскими. Но после того, как много своих интересных брендов показала и Россия, казахстанские предприниматели стали увереннее, и стали создавать свои франшизы", – рассказал Бекнур Кисиков.

Фото: Zakon.kz

Поначалу центром развития франчайзинга в Казахстане был город Алматы, где появилось много основных брендов, позже к нему присоединилась Астана. Однако сейчас рынки в этих городах довольно перенасыщенные, говорит Бекнур Кисиков. На сегодняшний день есть тренд на выход франшиз в регионы. Более того, появляется все больше региональных франшиз, которые стремятся развиваться не только на территории Казахстана, но и за ее пределами.

"Наши местные предприниматели могут давать хорошие результаты. Поэтому сейчас интерес к местным брендам очень сильный, и они выходят за пределы Казахстана", – добавил Бекнур Кисиков.

Почему бренды и франшизы уходят из Казахстана

Помимо многочисленных историй успеха, были и те бренды, которые не прижились, и по каким-то причинам покинули казахстанский рынок. Даже самые "громкие" франшизы заходят не всегда удачно.

"Существуют франшизы, созданные для того, чтобы продавать. Они не несут никакой коммерческой выгоды, такие проекты часто бывают неинтересны и не задерживаются на рынке. Также есть так называемые блогерские франшизы, когда на хайпе буквально за год продается большое количество точек, а потом они перестают работать. Такие франшизы, я считаю, тоже не очень этичные", – прокомментировал Бекнур Кисиков.

Мешает развитию бренда незнание или недооценка рынка. Кроме этого, есть примеры, когда франшиза заходит на рынок, и в первый год предприниматель обучается и работает по установленной бизнес-модели. Но в определенный момент отказывается от франшизы, затем открывает свою точку, где использует ту же технологию. И это в целом распространенная проблема франчайзингового рынка, заметил Бекнур Кисиков.

В числе крупнейших международных брендов, которые ушли из страны – французская сеть магазинов Carrefour. Гипермаркет проработал в Алматы чуть больше года, но, не выдержав конкуренции, объявил о закрытии, при этом не исключив возможности когда-нибудь вернуться в страну.

Немецкая розничная сеть строительных магазинов OBI продержалась несколько дольше. Супермаркет открылся в августе 2018 года, но спустя четыре года единственный в стране магазин закрылся.

Такая же судьба в начале 2023 года постигла и McDonald's. Как сообщалось, знаменитый фастфуд ушел с рынка из-за проблем с поставками. Также в 2024 году в Алматы прекратила работу российская франшиза фитнес-клубов World Class, которая проработала в городе более 10 лет.

Таким образом, даже франшизы с самым сильным брендом и четко проработанной бизнес-моделью по разным причинам не приживаются, уходят из страны или просто перестают быть интересными для потребителя. А их место могут занять менее известные или молодые бренды, способные успешно конкурировать на локальном рынке.