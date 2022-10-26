Запретить или регулировать? В Казахстане обсуждают вейпы

Минздрав бьет тревогу, так как распространение вейпов в стране приобретает масштабы эпидемии, но многие эксперты уверены, что запрет на электронные системы потребления не решит проблему, а лишь усугубит ситуацию.

Минздрав Казахстана представил на сайте "открытые НПА" концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", в которой предлагается норма о запрете оборота электронных сигарет. Обсуждение законопроектов с экспертами и общественностью прошло накануне в онлайн-формате.

Многие эксперты считают, что вейпы нужно не запрещать, а регулировать и наводить в сегменте их торговли порядок. Запрет же просто приведет к уходу с рынка добросовестных игроков и выведет торговлю вейпами из правового поля.

Такое прямолинейное решение вопроса неверное, так как запрет будет существовать только на бумаге, как это сейчас происходит с кальянами и никпэками, то есть снюсом. По закону они запрещены, но по факту распространены в Казахстане. При запрете вейпов все просто уйдут в тень, государство потеряет доходы, а опасность для здоровья тех, кто использует вейпы, возможно, станет еще выше, чем на "белом" рынке. Я понимаю обеспокоенность родителей, так как сохраняется риск потребления вейпов подростками, но подростки курят и сигареты, почему же мы не запрещаем их? – спросил представитель Союза товаропроизводителей Максим Кононов.

При этом специалисты, говоря о пагубных последствиях курения, обращают внимание на то, что Минздрав оперирует лишь общей статистикой.

Нет отдельной статистики по вейпам. Весь вред рассматривается вкупе и эмоционально, это, конечно, производит впечатление. Но в таком вопросе нужен рациональный и комплексный подход. Я двумя руками за здоровый образ жизни и за то, чтобы вообще не было потребления ни сигарет, ни вейпов. Но мы ведь не запрещаем сигареты, поэтому и в отношении вейпов нужен комплексный подход решения задачи, а не запреты. Нам нужен нормальный государственный контроль. Может быть, очень жесткий, но он должен быть. Те, кто говорит, что запрет не сработает, не хотят навредить молодежи. Но мы с вами, развивая теневой бизнес, создаем больше риска для здоровья будущих поколений, – считает заместитель председателя Гражданского альянса по Карагандинской области Гульнар Курбанбаева.

На слушаниях отмечено и то, что предлагаемый запрет не учитывает интересы взрослых потребителей, которые осознанно перешли с сигарет на вейпы, чтобы снизить вред для своего здоровья. Ведь меньший вред электронных сигарет и вейпов научно доказан.

Например, недавнее исследование британского Министерства здравоохранения подтвердило, что кратковременное использование вейпа, как минимум, на 95% менее вредно, чем курение сигарет. Но с введением запрета всем этим взрослым потребителям придется либо вернуться к наиболее вредной форме потребления никотина – сигаретам, либо приобретать продукцию на "черном" рынке, который, как считают эксперты, у нас обязательно будет, так как мы окружены странами, в которых вейпы разрешены.

В рамках ЕАЭС сейчас разрабатывают технический регламент на никотиносодержащую продукцию, включая вейпы. Он не запрещает их, а только устанавливает требования. Но до ввода в действие техрегламента ЕАЭС нам необходим национальный технический регламент, чтобы продукцию можно было контролировать. Также я считаю, что действующий мораторий на проверки МСБ не должен распространяться на магазины, торгующие вейпами. Их надо проверять, чтобы изделия не продавались гражданам младше 21 года, – считает глава Национальной ассоциации по снижению вреда от неинфекционных заболеваний "Денсаулык" Бахыт Туменова.

Бахыт Туменова также придерживается мнения, что вейпы нужно не запрещать, а регулировать. А в работе с подрастающим поколением вести профилактику потребления вейпов и в целом курения. Сейчас особенно важны пропаганда здорового образа жизни и широкая информированность как самих подростков, так и их родителей.