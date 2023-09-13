Эксперты обсуждают запрет вейпов в Казахстане

Международные эксперты в области общественного здравоохранения выразили обеспокоенность в связи с предстоящим полным запретом вейпов в Казахстане. По их мнению, это противоречит общей мировой тенденции по снижению пагубного воздействия табака, сообщает Zakon.kz

Намерение правительства Казахстана ввести запрет с 1 января 2024 года лишает возможности 3,2 млн курильщиков страны перейти на менее вредные альтернативы, считают в Smoke Free Sweden, шведском движении, освещающем проблему курения.



"Запрет этих продуктов, снижающих последствия курения традиционной табачной продукции, ведет курильщиков к возврату к сигаретам".

Доктор Хьюман призвал власти Казахстана последовать примеру Швеции, где в ближайшие несколько месяцев, по расчетам экспертов, уровень распространенности табакокурения снизится до 5% - это показатель, при котором страна считается официально свободной от пагубной зависимости. Швеция стала первой страной ЕС, достигшей этого рубежа - на 17 лет раньше запланированного срока - благодаря политике, направленной на обеспечение доступности современных систем потребления никотина для взрослых курильщиков.

"По сравнению с остальной Европой, в Швеции на 44% меньше смертей, причиной которых стало курение. Швеция является примером для других стран. Например, для Великобритании, где служба здравоохранения бесплатно раздает курильщикам альтернативные устройства. Правительство финансирует программу "Заменить, чтобы бросить" с целью избавить страну от курения к 2030 году", - говорит Делон Хьюман.

В завершение спикер добавил, что в прошлом месяце исследование в США подтвердило эффективность вейпов как средства, способствующего отказу от курения, причем, по результатам эксперимента, даже тем, кто не собирался избавляться от этой привычки.