Дархан Кыдырали заявил, что печатным СМИ пора задуматься о переходе в интернет

Глава Министерства информации и общественного развития Дархан Кыдырали указал традиционным СМИ, особенно печатным, на то, что пришло время осваивать интернет-пространство, такое заявление министр сделал в ходе Astana media week, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в эпоху информации быстрое развитие интернета и новых технологий ускорило информационные потоки. Интернет и социальные сети формируют новую общественную силу – так называемую "горизонтальную власть". На передний план выходит гражданская журналистика и журналистика смартфонов.

Новости и визуальный контент в интернете стали основным каналом получения информации. Представители традиционных СМИ, особенно печатных, должны об этом подумать. Дархан Кыдырали

Он также уточнил, что, по данным международной статистики, в январе 2022 года 5,5 млрд человек во всем мире используют мобильные телефоны, число интернет-пользователей также близко к 5 млрд. Более половины населения мира подключается к сети через мобильное устройство. В 2021 году, по данным исследований, 60% пользователей в возрасте от 16 до 64 лет использовали интернет именно для быстрого доступа к информации.

Astana media week 26 октября стартовала в столице, ключевая тема встречи – "Новая эра – новые медиа".