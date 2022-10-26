Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев признался, что у него есть ипотека

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев признался, что у него есть ипотека Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев признался, что у него есть ипотечный кредит. Об этом он рассказал в кулуарах Мажилиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у вице-премьра, есть ли у него, как у гражданина Казахстана, какие-либо кредиты.

Да, мы же тоже обычные люди. Это банковская тайна, но есть ипотека, – ответил Ерулан Жамаубаев журналистам.

28 июня Ерулан Жамаубаев рассказал, что его заработная плата составляет 1,5 млн тенге, в качестве министра финансов – около 1,3 млн тенге, остальное – доплата за заместителя премьер-министра.

Тогда же он сказал, что к 2025 году все казахстанцы будут ежегодно сдавать декларацию о доходах. На вопрос, готов ли он лично предоставить свою декларацию, Жамаубаев ответил: "Готов".

Читайте также

Казахстанцам будет легче получить земельный участок

Операторы связи заплатили около 271 млн тенге за плохой интернет

Президент: Декларация о суверенитете — результат общих усилий народа

Тамила Языкова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
самый высокий небоскреб в ОАЭ
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
флаги Великобритании и США
Новый премьер Великобритании договорился о встрече с Джо Байденом на саммите G20
завтрак, диетолог
Диетолог озвучила три худших варианта завтрака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления