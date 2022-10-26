Глава Минфина Ерулан Жамаубаев признался, что у него есть ипотека

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев признался, что у него есть ипотечный кредит. Об этом он рассказал в кулуарах Мажилиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у вице-премьра, есть ли у него, как у гражданина Казахстана, какие-либо кредиты.

Да, мы же тоже обычные люди. Это банковская тайна, но есть ипотека, – ответил Ерулан Жамаубаев журналистам.

28 июня Ерулан Жамаубаев рассказал, что его заработная плата составляет 1,5 млн тенге, в качестве министра финансов – около 1,3 млн тенге, остальное – доплата за заместителя премьер-министра.

Тогда же он сказал, что к 2025 году все казахстанцы будут ежегодно сдавать декларацию о доходах. На вопрос, готов ли он лично предоставить свою декларацию, Жамаубаев ответил: "Готов".