Токаев заявил о накопившихся системных проблемах в Казахстане
Также, по его словам, выросло недоверие граждан к государству и власти.
В продолжении он уточнил, что это тормозит устойчивое развитие государства, ограничивает созидательные возможности нации.
Президент добавил, что теперь идея справедливости в государственной политике станет самой главной.
Кроме того, глава государства отметил, что "борьба с коррупцией, как коррозией, разъедающей нашу страну, станет бескомпромиссной".
Вместе с тем, как заявил президент, будет усилен прокурорский надзор над соблюдением правоохранительными органами конституционных прав и свобод граждан и предпринимателей.
Наказания за семейно-бытовые преступления следует ужесточить – это моя принципиальная позиция, заключил он.
22 октября Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий заявил, что "судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина".
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