Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев заявил о накопившихся системных проблемах в Казахстане

Токаев заявил о накопившихся системных проблемах в Казахстане Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб. На встрече он заявил, что накопилось много системных проблем в социальной сфере, экономике и политике, сообщает Zakon.kz.

Также, по его словам, выросло недоверие граждан к государству и власти.

В продолжении он уточнил, что это тормозит устойчивое развитие государства, ограничивает созидательные возможности нации.

Президент добавил, что теперь идея справедливости в государственной политике станет самой главной.

Кроме того, глава государства отметил, что "борьба с коррупцией, как коррозией, разъедающей нашу страну, станет бескомпромиссной".

Вместе с тем, как заявил президент, будет усилен прокурорский надзор над соблюдением правоохранительными органами конституционных прав и свобод граждан и предпринимателей.

Наказания за семейно-бытовые преступления следует ужесточить – это моя принципиальная позиция, заключил он.

22 октября Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий заявил, что "судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина".

Читайте также

В Казахстане внедрят систему страхования от безработицы

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
самый высокий небоскреб в ОАЭ
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
флаги Великобритании и США
Новый премьер Великобритании договорился о встрече с Джо Байденом на саммите G20
завтрак, диетолог
Диетолог озвучила три худших варианта завтрака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления