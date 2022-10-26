Токаев заявил о накопившихся системных проблемах в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб. На встрече он заявил, что накопилось много системных проблем в социальной сфере, экономике и политике, сообщает Zakon.kz.

Также, по его словам, выросло недоверие граждан к государству и власти.

В продолжении он уточнил, что это тормозит устойчивое развитие государства, ограничивает созидательные возможности нации.

Президент добавил, что теперь идея справедливости в государственной политике станет самой главной.

Кроме того, глава государства отметил, что "борьба с коррупцией, как коррозией, разъедающей нашу страну, станет бескомпромиссной".

Вместе с тем, как заявил президент, будет усилен прокурорский надзор над соблюдением правоохранительными органами конституционных прав и свобод граждан и предпринимателей.

Наказания за семейно-бытовые преступления следует ужесточить – это моя принципиальная позиция, заключил он.

22 октября Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий заявил, что "судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина".