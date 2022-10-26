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Токаев: Все, что по праву принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам

Токаев: Активы Нацфонда будут увеличены до 100 млрд долларов Фото: akorda.kz
26 октября, выступая в Республиканском общественном штабе в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев заявил, что в течение семи лет планируется привлечь 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что активы Национального фонда будут увеличены до 100 млрд долларов.

Все, что по праву принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам. Для этого мы обеспечим эффективное управление фондом, повысим его инвестиционный доход.Касым-Жомарт Токаев

По его словам, первостепенной задачей станет укрепление обрабатывающего сектора, модернизация инфраструктуры, наращивание энергетических мощностей.

Мы придадим мощный импульс аграрной сфере, усилим базовые отрасли промышленности и будем создавать новые отрасли, выпускающие продукцию высоких переделов. Будем проводить сбалансированную и прозрачную налоговую, бюджетную, денежно-кредитную и тарифную политику. Примем системные меры по сдерживанию инфляции.Касым-Жомарт Токаев

Именно такая экономика, как подчеркнул президент, "станет основой устойчивого роста благосостояния нашего народа".

Для обеспечения справедливого, прозрачного, понятного налогообложения начнет действовать новый Налоговый кодекс. Будут введены дополнительные налоговые ставки на предметы роскоши. Мы будем стимулировать рост зарплат работников через установление встречных обязательств бизнеса при получении государственной поддержки.Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что с 2025 года будет внедрен механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции.

Количество занятых в малом и среднем бизнесе достигнет 4,7 млн человек.Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил о накопившихся системных проблемах в Казахстане. Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что олигополии в стране породили огромное социальное неравенство.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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