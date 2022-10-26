Дархан Кыдырали рассказал об изменениях закона о СМИ в Казахстане

С чем будут связаны изменения, которые планируется внести в закон "О средствах массовой информации", рассказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали в ходе Astana media week, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, поток фейков в интернете влияет на общественное мнение и приводит к поляризации общества. В таких условиях сбор, анализ и распространение информации налагают большую ответственность. Поэтому, по словам главы МИОР, главная миссия журналистики и СМИ – публиковать информацию осознанно, побуждать аудиторию верить проверенным данным.

Прямая задача министерства – открытие школ СМИ, становление образования в области медиа-грамотности. Необходимо принять ряд совместных мер, создать систему обучения, состоящую из нескольких этапов, таких, как проверка фактов, анализ информации, проверка происхождения контента, составление критериев, по которым можно фильтровать контент перед распространением. С этим будут связаны некоторые инновации в проекте закона о СМИ. Дархан Кыдырали

По его мнению, для борьбы с потоком фейков необходимо приучать аудиторию искать достоверную информацию, повышать медиа-грамотность, научить отличать фейки от проверенной информации.

Astana media week проходит в Астане, ключевая тема встречи – "Новая эра – новые медиа".