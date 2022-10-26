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Сферу образования изменит TikTok, считает Саясат Нурбек

Казахстан образование министерство Саясат Нурбек Фото: unsplash
В сфере образования ожидаются большие перемены, учащиеся будут получать все больше информации в виртуальном формате, заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе Astana media week, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, разговор о том, что новые технологии вызовут революцию в сфере образования, идут уже не только не первое десятилетие, но и не первое столетие. Первые в мире программы на радио были учебно-просветительскими. С появлением телевидения эксперты тоже предсказывали, что процесс обучения кардинально изменится. Еще больше ожиданий связывали с интернетом. А после перехода на дистанционное обучение в период пандемии высказывались идеи о том, что в офлайн-школы дети больше не вернутся.

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы, но традиционное обучение осталось, школьники вернулись в классы после снятия ограничений. Но на самом деле большие перемены в сфере образования могут произойти в ближайшем десятилетии. Наши дети привыкли к двойной действительности – реальной и виртуальной. Культура и ценности меняются, и мы должны быть готовы к этому. Поэтому мы заключаем отдельный меморандум с Tik-Tok.Саясат Нурбек

Министр также сообщил, что ранее на конференции Digital bridge министерство договорилось с компанией Huawei об открытии в Казахстане 50 цифровых лабораторий.

Astana media week проходит в Астане, ключевая тема встречи – "Новая эра – новые медиа".

Нургуль Жигер
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
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