Ассоциация фермеров Казахстана просит правительство поддержать фермеров

Ассоциация фермеров Казахстана под руководством Жигули Дайрабаева обратилась к правительству РК с просьбой о выделении дополнительных средств для более чем 300 мелких крестьянских хозяйств по программе льготного лизинга.

Напомним, что льготное финансирование сельскохозяйственной техники стартовало в Казахстане в августе 2022 года по линии AO "Казагрофинанс". Фермеры получили доступ к обновлению своего парка по ставке 6% со сроком до 10 лет без авансового платежа.

Данные условия позволили обновиться мелким и средним фермерским хозяйствам, включая тех, кто ранее не обновлял технику. Что положительно сказывается на обновлении машинно-тракторного парка в стране, – отмечается в открытом письме премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову.

К настоящему времени, по информации Ассоциации, выделенные на программу 40 млрд тенге уже освоены. На них было приобретено 1103 единицы техники по 895 заявкам. Однако за время реализации "льготки" поступило более 1200 заявок.

Сегодня количество поступивших, но не профинансированных заявок составляет 306 на сумму 18,2 млрд тенге (397 ед. техники). Указанные заявки не финансируются АО "КазАгроФинанс" в связи с полным освоением средств, выделенных на Программу льготного лизинга. При этом фермеры все еще ожидают финансирование по льготному лизингу, хотят (надеются) обновить свой парк, – говорится в сообщении.

Ассоциация фермеров Казахстана просит правительство РК принять соответствующее решение о дополнительном выделении средств для невостребованных заявок аграриев:

На основании неоднократных обращений со стороны мелких и средних крестьянских хозяйств от имени Ассоциации фермеров Казахстана прошу вас рассмотреть возможность дополнительного выделения средств в размере 20 млрд тенге в ноябре месяце текущего года для финансирования поступивших заявок от фермеров.