Льготный лизинг: зачем фермеры намерены в 2024 году просить у правительства 100 млрд тенге

Правительство РК в 2022 году запустило программу лизинга сельхозтехники под 6% годовых. В текущем году власти выделили на нее 20 млрд тенге. В 2024 году фермеры намерены просить на льготный лизинг сельхозтехники еще 100 млрд тенге, сообщает Zakon.kz

Запущенная для фермеров в августе 2022 года программа льготного лизинга сельхозтехники стала очень востребованной - 40 млрд тенге от АО "Жасыл Даму" и АО "КазАгроФинанс" были освоены в прошлом году очень быстро. На днях правительство решило выделить на финансирование программы в 2023 году 20 млрд тенге из средств "Жасыл Даму". Однако, как объяснили Zakon.kz в Ассоциации фермеров Казахстана, этих денег может быть недостаточно по причине дефицита собственных оборотных средств у крестьян из-за сложной ситуации на зерновых рынках и снижения качества зерна из-за плохой погоды в текущем году.

"Эта льготная программа очень необходима. В 2022 году в общей сложности было выделено 40 млрд тенге - за счет средств "Жасыл Даму" 30 млрд тенге и дополнительно 10 млрд тенге от "Казагрофинанса" - под 6% годовых без первоначального взноса с отсрочкой выплаты на первый год. Те 40 млрд тенге были освоены буквально за месяц-два. Сейчас выделяют 20 млрд тенге. Это очень мало, надо увеличить эту сумму в разы. Так как наличие новой техники - залог качественного проведения сельхозработ". Акпар Мауленов, заместитель председателя правления Ассоциации фермеров Казахстана.

Револьверная программа & Дайте еще денег под низкий процент

Акпар Мауленов напомнил, что степень изношенности тракторов и комбайнов казахстанских фермеров приближается к 80%. Чтобы соответствовать технологическим требованиям, необходимо ежегодно обновлять парк сельхозтехники на 10-12%. На деле, как утверждает замглава ассоциации, обновляется лишь 4%. В связи с этим Ассоциация фермеров Казахстана будет просить правительство увеличить финансирование программы в 2024 году до 100 млрд тенге и снизить процентную ставку до 3-4% годовых.

"Это не значит, что надо каждый год выделять из бюджета такой объем средств. Эта программа револьверная. Через год деньги начнут возвращаться в виде платежей фермеров и можно будет дальше работать с увеличением, в течение 3-4 лет технику обновить и программу закрыть". Акпар Мауленов

В настоящее время казахстанские фермеры испытывают серьезный дефицит средств после проблем со сбытом зерна в 2022 году, а также на фоне низкого качества урожая в текущем году из-за засухи летом и аномальных дождей в сентябре текущего года. По словам Мауленова, в прошлом году многие фермеры не смогли продать свой урожай зерна и вернуть свои расходы на посевную, а в текущем году цена на зерно упала и с учетом невысокого качества нового урожая у фермеров снова могут возникнуть трудности с финансированием.

Пора учиться жить по законам рынка

В свою очередь, председатель Союза полеводов Казахстана Виктор Асланов предположил в разговоре с Zakon.kz, что реальная потребность фермеров в новых тракторах и комбайнах может быть ниже той, о которой заявляют сельхозпроизводители.

"Мы проводили множественные опросы фермеров. Они все как один говорят: "Нам нужна техника, нам нужно модернизировать технику". Но при умелом управлении ресурса трактора или комбайна хватит на много лет. (...) Мое мнение: хватит это все поддерживать и надо уже учиться по законам рынка жить". Виктор Асланов

К слову, глава Союза полеводов Казахстана несколько дней назад предлагал на расширенном заседании комитета мажилиса по аграрным вопросам предоставить фермерам погектарные субсидии.

Вместе с тем, напомним, лидерами рынка лизинга в Казахстане является государство в лице Фонда развития промышленности (финансируется в том числе за счет средств "Жасыл Даму") и "КазАгроФинанса". По данным министерства сельского хозяйства Казахстана, годовой объем льготного лизинга сельхозтехники в Казахстане составляет более 170 млрд тенге.

Запущенная в 2022 году программа лизинга сельхозтехники для фермерских хозяйств предусматривает финансирование не более 205 млн тенге и не более трех единиц самоходной сельскохозяйственной техники, получить которое можно не чаще, чем раз в два года. Плюсами программы являются низкая процентная ставка, отсутствие аванса и годовой льготный период по основному долгу.