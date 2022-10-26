В Алматинской области пропавших детей нашли в горах

Фото: pixabay

В течение суток детей нашли в Алматинской области. Накануне, 25 октября, в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 6-летний сын с несовершеннолетними братьями вышли из дома и не вернулись, сообщает Zakon.kz.

В поисковых мероприятиях участвовал личный состав региона, а также волонтеры. В итоге несовершеннолетних нашел местный житель в 12 км от села Бесагаш в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону ГК “Табаган”. Детей вернули домой. 26 октября также стало известно, что пропавший месяц назад подросток скрывался от родителей в полях Алматинской области. Несовершеннолетний был обнаружен в поселке Сактан Талгарского района. Читайте также В полиции рассказали, какое количество оружия хранят алматинцы у себя дома

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