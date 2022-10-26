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В Алматинской области пропавших детей нашли в горах

Алматинская область Фото: pixabay
В течение суток детей нашли в Алматинской области. Накануне, 25 октября, в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 6-летний сын с несовершеннолетними братьями вышли из дома и не вернулись, сообщает Zakon.kz.

В поисковых мероприятиях участвовал личный состав региона, а также волонтеры.

В итоге несовершеннолетних нашел местный житель в 12 км от села Бесагаш в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону ГК “Табаган”.

Детей вернули домой.

26 октября также стало известно, что пропавший месяц назад подросток скрывался от родителей в полях Алматинской области. Несовершеннолетний был обнаружен в поселке Сактан Талгарского района.

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