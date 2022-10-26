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Пропавший месяц назад подросток скрывался от родителей в полях Алматинской области

Пропавший месяц назад подросток скрывался от родителей в полях Алматинской области Фото: pixabay
Полицейские Алматинкой области разыскали 14-летнего школьника, пропавшего без вести еще 11 сентября. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, несовершеннолетний не первый раз убегает из дома.

В поисках мальчика участвовали полицейские и волонтеры.

В итоге, как уточнили в пресс-службе ведомства, несовершеннолетний был обнаружен в поселке Сактан Талгарского района.

Как выяснилось, ребенок более 40 дней скрывался от родителей. Он жил в полях и старался не попадаться на глаза людям.

Также стало известно, что школьник уже убегал из дома. Ребенок отказывается жить с родителями.

Областной отдел опеки и попечительства, работники местного исполнительного органа, ювенальная полиция в составе комиссии решают вопрос о дальнейшей судьбе ребенка. Пресс-служба ДП Алматинской области

7 октября на улице в Семее ночью нашли ребенка в одном подгузнике.

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