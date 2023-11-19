Без вести пропавшую семилетнюю девочку в Павлодарской области нашли мертвой
Информацию подтвердили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
"К сожалению, тело девочки найдено. Поисково-спасательные работы завершены", - сообщили в ведомстве.
Семилетняя Милана Давыдова 17 ноября вышла из дома и пропала. Ребенка искали больше суток родственники, полиция и волонтеры.
Ранее сообщалось о том, что заявление о пропаже девочки поступило в полицию города Экибастуза 17 ноября в 21:15.
Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане. По данным полиции, 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные дни к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенное в 15 км от села. При этом, дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома. С тех пор ее никто не видел.