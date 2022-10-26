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В Туркестанской области прошел сильный дождь, погиб ребенок

В Туркестанской области прошел сильный дождь, погиб ребенок Фото: МЧС РК
В Туркестанской области 26 октября с 01:00 до 7:00 прошел сильный дождь. Погиб двухлетний мальчик, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, в селе Казыгурт во дворе дома погиб ребенок, 2020 года рождения. Оставшись без присмотра взрослых, он упал в яму, заполненную дождевой водой, и утонул.

подтопление в Туркестанской области

Фото: МЧС РК

В ведомстве также сообщили о подтоплении частного жилого дома, 21 дворовой территории. В Казыгуртской, Байдибекской, Сарыагашской областях погибло 13 голов мелкого рогатого скота.

В настоящее время проводятся работы по откачке воды.

Ситуация на контроле акимата и Департамента по ЧС Туркестанской области.

спасатели

Фото: МЧС РК

Что делать, если затопило

  • Необходимо быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.

  • Оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь.

  • По возможности немедленно оставить зону затопления.

  • Перед выходом из дома отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах. Закрыть окна и двери.

  • Выпустить домашний скот.

  • Подняться на верхние этажи.

  • Оказавшись в воде, снять с себя тяжелую одежду и обувь, найти вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

Как отметили в ведомстве, после спада воды нужно остерегаться порванных и провисших электрических проводов.

Также запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.

Перед входом в жилище после спада воды нужно соблюдать меры предосторожности:

  • предварительно откройте двери и окна для проветривания;

  • не пользуйтесь открытым огнем до проветривания (возможна взрывопожароопасная концентрация газов);

  • запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей.

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