В Туркестанской области прошел сильный дождь, погиб ребенок
По информации пресс-службы МЧС, в селе Казыгурт во дворе дома погиб ребенок, 2020 года рождения. Оставшись без присмотра взрослых, он упал в яму, заполненную дождевой водой, и утонул.
Фото: МЧС РК
В ведомстве также сообщили о подтоплении частного жилого дома, 21 дворовой территории. В Казыгуртской, Байдибекской, Сарыагашской областях погибло 13 голов мелкого рогатого скота.
В настоящее время проводятся работы по откачке воды.
Ситуация на контроле акимата и Департамента по ЧС Туркестанской области.
Фото: МЧС РК
Что делать, если затопило
Необходимо быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.
Оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь.
По возможности немедленно оставить зону затопления.
Перед выходом из дома отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах. Закрыть окна и двери.
Выпустить домашний скот.
Подняться на верхние этажи.
Оказавшись в воде, снять с себя тяжелую одежду и обувь, найти вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
Как отметили в ведомстве, после спада воды нужно остерегаться порванных и провисших электрических проводов.
Также запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.
Перед входом в жилище после спада воды нужно соблюдать меры предосторожности:
предварительно откройте двери и окна для проветривания;
не пользуйтесь открытым огнем до проветривания (возможна взрывопожароопасная концентрация газов);
запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей.