В Туркестанской области прошел сильный дождь, погиб ребенок

В Туркестанской области 26 октября с 01:00 до 7:00 прошел сильный дождь. Погиб двухлетний мальчик, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, в селе Казыгурт во дворе дома погиб ребенок, 2020 года рождения. Оставшись без присмотра взрослых, он упал в яму, заполненную дождевой водой, и утонул.

Фото: МЧС РК

В ведомстве также сообщили о подтоплении частного жилого дома, 21 дворовой территории. В Казыгуртской, Байдибекской, Сарыагашской областях погибло 13 голов мелкого рогатого скота.

В настоящее время проводятся работы по откачке воды.

Ситуация на контроле акимата и Департамента по ЧС Туркестанской области.

Фото: МЧС РК

Что делать, если затопило

Необходимо быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.

Оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь.

По возможности немедленно оставить зону затопления.

Перед выходом из дома отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах. Закрыть окна и двери.

Выпустить домашний скот.

Подняться на верхние этажи.

Оказавшись в воде, снять с себя тяжелую одежду и обувь, найти вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

Как отметили в ведомстве, после спада воды нужно остерегаться порванных и провисших электрических проводов.

Также запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.

Перед входом в жилище после спада воды нужно соблюдать меры предосторожности: