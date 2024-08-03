Ребенок погиб от удара током в Алматинской области

В селе Шырганак Алматинской области от удара током погиб полуторагодовалый мальчик, сообщает Zakon.kz.

Как информирует телеканал Almaty.tv, во время проведения работ во двор упал оголенный провод. По данному факту заведено уголовное дело.

Фото: almaty.tv

Компания, которую обвиняют в смерти мальчика признала нарушения техники безопасности. Ее представители заявляют, что причастные к трагедии понесут наказание, а семье мальчика окажут необходимую помощь.

"Сотрудниками полиции Кегенского района начато расследование уголовного дела по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок", – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

2 августа в Алатауском районе города Алматы из окна 15-го этажа выпала трехлетняя девочка. Она погибла.