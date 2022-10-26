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Ночная погоня за пьяным нарушителем в Кызылорде попала на видео

Ночная погоня за пьяным нарушителем в Кызылорде попала на видео Фото: пресс-служба МВД РК
В Кызылорде пьяный водитель пытался скрыться от полицейских. Однако, как рассказали Zakon.kz в пресс-службе ведомства, его задержали.

По данным областной полиции, ночью патрульные остановили водителя Mercedes-Benz за грубое нарушение правил дорожного движения.

Также сказано, что, несмотря на это, водитель решил продолжить движение и попытался скрыться. Но был задержан.

В результате наркологической экспертизы стало известно, что нарушитель был пьян.

В отношении автолюбителя составлено несколько административных протоколов, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль водворен на штрафстоянку, сказано в сообщении.

17 октября в социальных сетях появилось видео необычной погони в Жанаозене. На кадрах ролика полицейский бежит за своим коллегой на штрафстоянке.

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