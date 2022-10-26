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Мадридский "Реал" впервые проиграл в новом футбольном сезоне

Футбол Первое поражение Реала Фото: Instagram/RealMadrid
Один из грандов мирового футбола, испанский футбольный клуб "Реал", потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. "Галактикос" уступили в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" – 2:3, сообщает Zakon.kz.

Данное поражение стало первым в новом сезоне для подопечных Карло Анчелотти. До матча с "Лейпцигом" испанский суперклуб не проигрывал на протяжении 16 игр. "Сливочные" одержали 14 побед и два матча свели к ничьей во всех турнирах, в которых они принимали участие.

Футбола Лучшие игроки Реала

Фото: Instagram/RealMadrid

Впрочем, это поражение особо не испортило настроение "мадридцев", они уже ранее пробились в плей-офф Лиги чемпионов. Королевский клуб все же лидирует в группе F, имея в своем активе 10 очков. В последнем 6-м туре группового этапа ЛЧ 2-го ноября "Реал" принимает "Селтик", а "РБ Лейпциг" в гостях сыграет с "Шахтером".

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