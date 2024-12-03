"Аль-Наср" впервые проиграл в азиатской Лиге чемпионов без Роналду

Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" потерпел первое поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов АФК, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, подопечные Стефано Пьоли уступили на своем поле клубу из ОАЭ "Аль-Садду" со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Акрам Афиф (с пенальти) и Адам Унас. Игрок из команды гостей Ромен Сесс по случайности забил гол в свои ворота.

Главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду не смог посетить этот матч.

Таким образом, саудиты потерпели первое поражение в текущем сезоне азиатской Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что 39-летний португальский форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду не прекращает гонку в целях добиться отметки "1000 голов за карьеру".

