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"Аль-Наср" впервые проиграл в азиатской Лиге чемпионов без Роналду

&quot;Аль-Наср&quot; впервые проиграл в азиатской Лиги чемпионов без Роналду , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 08:30 Фото: instagram/cristiano
Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" потерпел первое поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов АФК, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, подопечные Стефано Пьоли уступили на своем поле клубу из ОАЭ "Аль-Садду" со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Акрам Афиф (с пенальти) и Адам Унас. Игрок из команды гостей Ромен Сесс по случайности забил гол в свои ворота.

Главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду не смог посетить этот матч.

Таким образом, саудиты потерпели первое поражение в текущем сезоне азиатской Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что 39-летний португальский форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду не прекращает гонку в целях добиться отметки "1000 голов за карьеру".

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