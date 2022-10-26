Пирматов пообещал больше анонимности при введении цифрового тенге

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на брифинге высказался о вероятности того, что финансовые операции казахстанцев будут под колпаком у государства с появлением цифрового тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Галымжан Пирматов сообщил, что в Казахстане начали практическое тестирование цифрового тенге в некоторых торговых точках и банках второго уровня с участием сотрудников Нацбанка. Тестируются расчеты онлайн, расчеты при отсутствии интернета, возможность проведения нескольких транзакций в режиме офлайн.

К концу года мы должны предложить главе государства варианты решения по внедрению цифрового тенге. В конце года вы узнаете о нашем предложении, глава государства примет решение, там уже будет ясно, сколько времени нам нужно будет для полноценного внедрения цифрового тенге. Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов

Он отметил, что в работе учитывается очень много факторов, включая анонимность и кибербезопасность. При этом прокомментировал вопрос журналистов о том, закончится ли приватность казахстанцев и не будут ли их финансовые операции под колпаком у государства с появлением цифрового тенге.

Что касается анонимности, мы в отличие от многих центральных банков мира выбрали вариант, в котором будет обеспечена определенного уровня анонимность транзакций. То есть у граждан будет больше анонимности, чем сейчас при проведении безналичных платежей. Понятное дело, что есть вопрос по финансированию терроризма, то есть противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Цифровой тенге будет учитывать риск от нарушения по ДФТ. То есть в этой части полной анонимности не будет. Галымжан Пирматов

В 2021 году Нацбанк анонсировал исследования о возможности внедрения цифровой версии национальной валюты.

Уже в 2022 году начался пилотный проект по использованию цифрового тенге реальными пользователями.

Цифровой тенге в случае внедрения будет являться третьей формой денег наравне с наличными и безналичными деньгами.