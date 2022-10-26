Автовоз слетел в кювет на трассе Костанай – Карабутак

40-летний водитель автовоза не справился с рулевым управлением и опрокинулся в кювет. Инцидент произошел 26 октября в 11:06 на 127 км трассе Костанай – Карабутак, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП водитель не пострадал. Оказывается помощь по эвакуации машины.

Полицейские Костанайской области обратились к водителям.

Будьте бдительны, соблюдайте скоростной режим, готовьте автомобиль к зимнему периоду. И.о. начальника Денисовского отдела полиции Александр Коника

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