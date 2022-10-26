В Казнете разослали фейк о паразитах в бананах

Пользователи Казнета в социальных сетях распространили ролик, на котором мужчина рассматривает кусочек банана под микроскопом и обнаруживает в нем паразитов, сообщает Zakon.kz.

Читательница обратилась с просьбой проверить видео в редакцию StopFake.kz, в которой объяснили, почему верить этому ролику нельзя.

Как сообщается, оригинальная версия видео была размещена пользователем TikTok mir_glazami_microscopa, а подписи с пояснением не было.

Однако в аккаунте удалось обнаружить множество других, схожих по смыслу видео. В одном из них автор находит паразитов в початке кукурузы, а затем варит и съедает его, как ни в чем не бывало. В другом – обнаруживает зеленые частицы, волокна и элементы неизвестного происхождения в сосиске. В отличие от других, ролик о сосиске подписан. В тексте говорится, что это – фейк, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ролик о сосиске на этой же странице встречается несколько раз, и один из них – полный. На видео автор показывает, что чтобы создать пугающие кадры, он нарочно прикасался к сосиске тканью, водил ею по клавиатуре компьютера и другим, не самым чистым поверхностям.

Также на странице есть видео о червях, обнаруженных во фруктах и овощах, однако даже не специалисту ясно, что показанные гусеницы и черви слишком большие, чтобы их невозможно было заметить невооруженным глазом. Учитывая то, что автор уже признавался в намеренной подтасовке "эксперимента", можно предположить, что червей он попросту клал на образцы под микроскопом, чтобы видео получались более пугающими и шокирующими, – отмечается в сообщении.

В редакции StopFake.kz пришли к выводу, что нет совершенно никаких доказательств того, что в бананах были обнаружены паразиты. Как поясняется, автор вполне мог смонтировать ролик так, чтобы заставить зрителей поверить в опасность употребления этих фруктов. Тем более этот же автор лично признавался, что ранее нарочно загрязнял образцы, чтобы снять пугающие видео.

Ранее фейком назвали информацию о том, что банк должен платить казахстанцам ежемесячно 117 700 тенге. Сообщалось, что это дело рук мошенников, о чем говорилось в заявлении поддержки клиентов банка.