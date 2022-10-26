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В Казахстане внедрят механизм урегулирования мелких ДТП без участия полицейских

в Казахстане внедрят механизм оформления мелких ДТП без полицейских Фото: Zakon.kz
МВД подготовило проект постановления правительства, которым вносятся поправки в Правила дорожного движения, предусматривающие внедрение механизма урегулирования мелких аварий без обращения в полицию, сообщает Zakon.kz.

Изменения вводятся в рамках реализации поправок в закон "Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средств".

Предусматривается, что упрощенный порядок урегулирования страхового случая начнет действовать с 1 января 2024 года.

К этому времени, согласно Дорожной карты развития органов внутренних дел РК на 2022 – 2024 годы должно быть внедрено соответствующее мобильного приложение (І полугодие 2023 года).

Упрощенным порядком урегулирования страхового случая можно будет воспользоваться если нет потерпевших, которым причинен вред жизни или здоровью при соблюдении одновременно следующих требований:

  • ДТП только между двумя транспортными средствами, владельцы которых имеют действующие страховые полисы;

  • Вред причинен только этим транспортным средствам;

  • Вина одного из участников транспортного происшествия не вызывают разногласий ;

  • Участники ДТП согласны на размер страховой выплаты в пределах размера страховой суммы.

Таким образом, в Казахстане готовят правовую почву внедрения так называемого "Европротокола", который позволит оформлять ДТП без участия полицейских.

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Лариса Черненко
транспорт МВД РК Казахстан
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