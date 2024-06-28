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Законодательство РК

Новые поправки вносят в правила дорожного движения

Новые поправки вносят в правила дорожного движения, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
Комитет административной полиции МВД РК подготовил поправки в Правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится понятие "электромобиль" – механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей и (или) топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии.

Также предусматривается административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для электромобилей.

Так, осуществлять стоянку в местах, оборудованных электрозарядными станциями без их зарядки, запрещается.

В то же время определена льготная категория граждан, которые могут осуществлять стоянку на коммунальных платных автостоянках (автопарковках, паркингах) на основании соответствующего подтверждающего документа бесплатно.

Следует отметить, что в эту категорию граждан вошли также водители электромобилей.

Также в ПДД уточняется, что в жилой зоне запрещается стоянка с работающим двигателем, за исключением стоянки электромобиля с работающим двигателем.

Наряду с этим снижены требования к получению водительских прав категории "D". Данная норма призвана решить проблему дефицита водителей городского общественного транспорта.

"К перевозкам пассажиров автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя (категория "D"), допускаются лица, достигшие 23-летнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории "D1", не менее одного года", – говорится в поправке.

Кроме того, требования к опознавательным знакам "GAZ" и "электромобиль" приводятся в соответствие с Национальным стандартом СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения".

Вместе с тем предлагается снизить скорость грузовых автомобилей в населенном пункте до 50 км/ч.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июля.

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