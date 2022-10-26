Государству досрочно возвращено более 5 млн гектаров земель

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, сообщает Zakon.kz.

Президент, как говорится в сообщении Акорды, заслушал отчет об основных итогах развития отрасли за 9 месяцев 2022 года.

По словам Ербола Карашукеева, объем валовой продукции увеличился на 6,9% и достиг 6,8 трлн тенге.

Намолочено 21,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет.

Министр добавил, что страна полностью обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции, входящими в потребительскую корзину.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручений.

В частности, досрочно возвращено государству более 5 млн гектаров земель, которые в основном передаются для решения проблемы нехватки пастбищных угодий, – говорится в сообщении.

По итогам проведенных проверок землепользователи приступили к освоению 1,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель.

Также президенту было доложено о принятых комплексных мерах по реформированию системы ветеринарии.

В завершении встречи глава государства поставил ряд задач по цифровизации аграрного сектора, совершенствованию механизма субсидирования, а также усилению мер господдержки сельхозтоваропроизводителей.

В сентябре Ербол Карашукеев на заседании правительства заявил о том, что до конца 2023 года будут приняты конкретные решения по возврату еще 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушениями законодательства сельскохозяйственных земель.