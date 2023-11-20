Токаев принял министра сельского хозяйства
Как пишет Акорда, президент был проинформирован об основных показателях сельскохозяйственного сектора Казахстана за 10 месяцев текущего года.
Главе государства было доложено об исполнении задач, закрепленных в Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также были представлены планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли.
Айдарбек Сапаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев в текущем году и о мерах поддержки, принятых правительством.
По итогам встречи президент поставил перед министром конкретные задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение 5 лет, в том числе по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза. Для этого необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных.
Ранее сообщалось, что алматинская школьница разработала инновационный cпособ повышения урожайности.