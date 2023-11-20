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Законодательство РК

Токаев принял министра сельского хозяйства

президент РК Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент был проинформирован об основных показателях сельскохозяйственного сектора Казахстана за 10 месяцев текущего года.

Главе государства было доложено об исполнении задач, закрепленных в Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также были представлены планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли.

Айдарбек Сапаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев в текущем году и о мерах поддержки, принятых правительством.

По итогам встречи президент поставил перед министром конкретные задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение 5 лет, в том числе по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза. Для этого необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных.


Ранее сообщалось, что алматинская школьница разработала инновационный cпособ повышения урожайности.

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