Алматинцам, чьи машины пострадали во время январских беспорядков, выплатили почти 567 млн

Акимат Алматы выплатил почти 567 млн тенге владельцам автомобилей, поврежденных во время январских событий, передает Zakon.kz.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева проводится работа не только по возмещению ущерба малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых повредили или уничтожили в ходе январских событий, говорится в сообщении акимата города Алматы.

В настоящее время в акиматы районов города Алматы поступило 143 заявки о возмещении ущерба от владельцев автомобилей. В соответствии с механизмом возмещения ущерба физическим лицам (согласно Правилам возмещения имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате акта терроризма, утвержденных Постановлением Правительства от 28 августа 2013 года № 877) поддержаны все 143 заявки на общую сумму 566,7 млн тенге, - говорится в сообщении.

Заявления рассматривают районные акиматы в течение 1 месяца с даты поступления. Оценка ущерба имуществу назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим. Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.