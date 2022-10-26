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Алматинцам, чьи машины пострадали во время январских беспорядков, выплатили почти 567 млн

Вплатили почти 567 млн Фото: Zakon.kz
Акимат Алматы выплатил почти 567 млн тенге владельцам автомобилей, поврежденных во время январских событий, передает Zakon.kz.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева проводится работа не только по возмещению ущерба малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых повредили или уничтожили в ходе январских событий, говорится в сообщении акимата города Алматы.

В настоящее время в акиматы районов города Алматы поступило 143 заявки о возмещении ущерба от владельцев автомобилей. В соответствии с механизмом возмещения ущерба физическим лицам (согласно Правилам возмещения имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате акта терроризма, утвержденных Постановлением Правительства от 28 августа 2013 года № 877) поддержаны все 143 заявки на общую сумму 566,7 млн тенге, - говорится в сообщении.

Заявления рассматривают районные акиматы в течение 1 месяца с даты поступления. Оценка ущерба имуществу назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим. Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.

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