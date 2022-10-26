Золото на полмиллиарда тенге пытались ввезти в Казахстан из Турции
Фото: pixabay
Золотые украшения на полмиллиарда тенге пытались ввезти в Казахстан из Турции. Чемодан с драгоценностями задержали в аэропорту столицы, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники Департамента АФМ по городу Астане задержали гражданина, пытавшегося ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 кг.
Данный факт противоречит правилам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения. Пресс-служба АФМ
Согласно заключению специалистов общая таможенная стоимость незадекларированных "ювелирных изделий" превысила 560 млн тенге.
Уголовное дело по факту экономической контрабанды направлено в суд.
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