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Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора

прокомментировала арест своего коммерческого директора Фото: xenia_sobchak
Журналистка Ксения Собчак назвала обвинения в адрес своего коммерческого директора Кирилла Суханова чушью, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Ксения Собчак

В противном случае, по мнению журналистки, будет очевидно, что происходящее — "облава на последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать".

Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что, - резюмировала Собчак.

Суханова обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у госкорпорации "Ростех". Следователь заявил, что он вымогал у главы "Ростеха" Сергей Чемезова за нераспространение информации. Коммерческий директор Собчак был задержан при получении транша в 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

Суд арестовал Суханова до 25 декабря.

Сама Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Как уточняется, Собчак подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит должностное лицо "Ростеха".

Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак была замечена при пересечении пешком белорусско-литовской границы.

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