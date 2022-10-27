Талибы попросили Китай включить Афганистан в инициативу "Один пояс – один путь"

Абдул Гани Барадар, назначенный на должность заместителя председателя временного афганского правительства, заявил, что Кабул хочет продолжать развивать отношения с Пекином. Поэтому Талибы попросили КНР включить их в проект, сообщает Zakon.kz.

На встрече с главой китайской дипмиссии зампред правительства талибов "попросил Китай включить Афганистан в проект "Один пояс – один путь", указывается в нем, сообщает ТАСС.

Стороны "обсудили реализацию согласованных крупных экономических проектов между Афганистаном и Китаем". В заявлении Барадара не уточняется, о каких именно проектах идет речь.

По его словам, новые афганские власти также заинтересованы в том, чтобы правительство КНР инвестировало в экономику Афганистана.

Ван Юй, согласно сообщению Барадара, заявил о намерении Пекина приступить в ближайшее время "к практической работе по проектам, которые были начаты Китаем, а также по другим крупным проектам, которые финансировались Всемирным банком или Азиатским банком развития, но остались незавершенными".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

Радикалы 15 августа без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

На следующий день представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что китайские власти готовы к диалогу с новым временным правительством Афганистана.