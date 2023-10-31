Талибы попросили Узбекистан снизить плату за транзит

На межправительственной встрече в Кабуле афганская сторона попросила снизить плату за транзит афганских грузов через Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

29 октября состоялась межправительственная встреча под председательством заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдула Гани Бародара Охунда и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Хужаева.



Абдул Гани Бародар отметил, что Афганистан стремится стать основным транзитным пунктом в регионе, и в связи с этим инвестирует в реконструкцию дорог для укрепления связи между странами Южной и Центральной Азии.

На встрече он поднял вопрос высоких транзитных сборов для афганских товаров, перевозимых через Узбекистан, и попросил узбекскую сторону снизить размер этих сборов.

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Официальный представитель "Талибана" также заявил, что Афганистан ожидает значительного увеличения экспорта в Узбекистан. В связи с этим он предложил Узбекистану рассмотреть вопрос об установлении специальных льготных тарифов и дружественных торговых связей.

В начале октября "Талибан" завершил 1-й этап строительства канала Куштепа и приступил к последнему 2-му этапу.

