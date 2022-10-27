Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров

На заседании совета глав государств СНГ было подписано важное соглашение. Согласно которому, Казахстан договорился со странами СНГ о выдаче беглых коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, данный документ был разработан еще в 2008 году, и только в 2022 году стороны договорились об окончательной редакции.

Также сказано, что действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции.

В частности, как уточнили в Антикоре, в рамках соглашения будет: