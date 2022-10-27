Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров
Как отметили в ведомстве, данный документ был разработан еще в 2008 году, и только в 2022 году стороны договорились об окончательной редакции.
Также сказано, что действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции.
В частности, как уточнили в Антикоре, в рамках соглашения будет:
оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;
проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;
осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;
создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции;
разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
повышаться квалификация кадров и др.