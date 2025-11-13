#АЭС в Казахстане
Право

Страны СНГ договорились о перевозках радиоактивных материалов

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 09:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках СНГ. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Алибек Наутиев отметил, что целями Соглашения являются содействие обеспечению безопасности трансграничных перевозок радиоактивных материалов, повышению ядерной и радиационной безопасности и оптимизации национальных требований к перевозкам радиоактивных материалов с учетом принципов обеспечения физической защиты.

"Соглашение направлено на исключение необоснованных задержек при трансграничных перевозках радиоактивных материалов, обеспечение контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, координацию совместных действий, направленных на стабильное функционирование процессов, связанных с трансграничными перевозками радиоактивных материалов между государствами – участниками СНГ", – отметил он.

Действие Соглашения распространяется на трансграничные перевозки радиоактивных материалов железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, которые осуществляются по территориям государств – участников Соглашения.

В договоре (контракте) на трансграничную перевозку радиоактивных материалов также предусматриваются мероприятия по предупреждению аварий, страховые и другие финансовые гарантии на случай возможной аварии, а также место передачи ответственности за физическую защиту радиоактивных материалов, порядок передачи ответственности за охрану.

28 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
