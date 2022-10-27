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Законодательство РК

В Астане погоня за пьяным водителем попала на видео

Астана, водитель Фото: Zakon.kz
В столице водитель автомобиля Range Rover нарушил ПДД, создавая аварийные ситуации на дорогах. Он пытался скрыться от полицейских столицы. Однако это ему не удалось, сообщает Zakon.kz.

На высокой скорости водитель проехал на красный свет светофора несколько раз. Он выехал на автобусную полосу, не обращал внимание на полицейских и на их требование остановиться.

Нарушителя задержали в плотном потоке на проспекте Республики.

После медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель был пьян. Зафиксирована легкая степень тяжести. Также мультитест показал, что водитель употреблял марихуану.

Водителю составили 5 административных протоколов. Выяснилось, что в 2020 году его лишили прав на 7 лет.

В отношении нарушителя проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК. Лихача водворили в изолятор временного содержания.

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