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Верхние места станут дешевле в некоторых казахстанских поездах

Верхние места станут дешевле в некоторых казахстанских поездах Фото: rail-news.kz
В Казахстане с 1 декабря 2022 года в вагонах некоторых коммерческих поездов верхние полки станут дешевле на 20%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места вводится АО "Пассажирские перевозки" в пилотном режиме и будет действовать до 28 февраля 2023 года.

Верхние места станут дешевле на 20% в пассажирских поездах пяти направлений:

1. №111/112 Алматы – Мангистау;

2. №51/52 Алматы – Уральск;

3. №105/106 Алматы – Петропавловск;

4. №71/72 Астана – Шымкент;

5. №29/30 Алматы – Атырау.

10 октября председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев презентовал премьер-министру Алихану Смаилову план предстоящей трансформации КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию.

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