Верхние места станут дешевле в некоторых казахстанских поездах

Фото: rail-news.kz

В Казахстане с 1 декабря 2022 года в вагонах некоторых коммерческих поездов верхние полки станут дешевле на 20%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

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