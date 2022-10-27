Верхние места станут дешевле в некоторых казахстанских поездах
Фото: rail-news.kz
В Казахстане с 1 декабря 2022 года в вагонах некоторых коммерческих поездов верхние полки станут дешевле на 20%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места вводится АО "Пассажирские перевозки" в пилотном режиме и будет действовать до 28 февраля 2023 года.
Верхние места станут дешевле на 20% в пассажирских поездах пяти направлений:
1. №111/112 Алматы – Мангистау;
2. №51/52 Алматы – Уральск;
3. №105/106 Алматы – Петропавловск;
4. №71/72 Астана – Шымкент;
5. №29/30 Алматы – Атырау.
10 октября председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев презентовал премьер-министру Алихану Смаилову план предстоящей трансформации КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ